Schneeren

Der Mais steht hoch, die Schneisen sind geschnitten: Mit der Motorsense haben Landwirt Stephan Ruhnow-Thieße und sein Sohn Mika (10) allerhand Irrwege in ein Maisfeld gegenüber der Gaststätte Schneerener Krug an der Bundesstraße 6 gebahnt. Den ganzen August über sind Besucher eingeladen, zum Vergnügen durch das Labyrinth zu wandeln.

Dank der vergangenen Regentage haben die Getreidepflanzen zuletzt noch einen kräftigen Schuss gemacht, sind nun deutlich über mannshoch. Am Wochenende, 1. und 2. August, soll das Labyrinth mit allerhand Spiel, Spaß sowie Verköstigung eröffnen. Dabei können die Besucher an einem Quiz teilnehmen, dessen Antworten in den Gängen zwischen den Maisreihen versteckt sind, dazu gibt es Spezialitäten von Bison und Heckrind aus Ruhnow-Thießes Zucht, zubereitet von Frank Kruse, sowie Getränke und am Sonntag auch Kaffee und Kuchen vom Team des Gasthofs Schneerener Krug.

Anzeige

Ruhnow-Thieße will Schilder mit Informationen zu landwirtschaftlichen Themen im Labyrinth verteilen – zur Eröffnung am 2. August plant er ein Quiz dazu. Quelle: Kathrin Götze

Weitere HAZ+ Artikel

Candlelight-Walk im Mais am Eröffnungstag

Los geht es am Sonnabend, 1. August, um 18 Uhr. Wenn es dann gegen 22 Uhr dunkel wird, können sich Mutige bei einem Candlelight-Walk zwischen Kerzen und mit leuchtendem Spielzeug bewaffnet ins Labyrinth wagen. Weiter geht es am Sonntag, 2. August, ab 11 Uhr; dann dürfen die Kinder zusätzlich in einer Kletterburg aus Stroh spielen, auf Tret-Treckern fahren und sich an einer Kuh-Attrappe im Melken üben. Schneerener Treckerfreunde zeigen ihre Oldtimer, und auch gemütliche Planwagenfahrten zu Ruhnow-Thießes Bisons sind dann möglich. „Die Corona-Abstandsregeln werden natürlich eingehalten“, betont der Landwirt.

Wer es auch ruhiger mag, kann das Labyrinth bis zum 30. August jeden Tag auf eigene Faust erkunden – im September wird der Mais dann geerntet und zu Silagefutter verarbeitet. An den Eröffnungstagen nimmt Ruhnow-Thieße von Erwachsenen 5 Euro Eintritt, von Kindern 2,50 Euro; später stellt er eine Vertrauenskasse am Eingang auf.

Das Labyrinth befindet sich direkt gegenüber der Gaststätte Schneerener Krug, die über eine eigene Abfahrt der B 6 (aus Richtung Hannover kommend vier Kilometer hinter der Abfahrt Schneeren) beziehungsweise aus Schneeren kommend über die Straße Rötzberg zu erreichen ist.

Hier geht es hinein – aber wer findet den Ausgang aus dem Maislabyrinth an der B6? Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze