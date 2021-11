Mandelsloh/Niedernstöcken

Auch bald vier Wochen nach dem Ratsentscheid, Helstorf als neuen Grundschulstandort im Norden durchsetzen zu wollen, sind die Mandelsloher noch bestürzt und empört. Der neu gewählte Ortsrat widmete einen großen Teil seiner ersten Sitzung am Dienstag diesem Thema. Nach dem Schock Mitte Oktober hat sich eine Elterninitiative gegründet, die die Grundschule im Ort erhalten will – einige ihrer Mitglieder gaben dem Ortsrat eine ganze Reihe Fragen dazu mit, unter anderem wie die Entscheidung zustande kommen konnte und wie es nun mit der Schule weiter gehen soll. 

Eines hat Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) bereits in Vorgesprächen erfahren: Die Zahlen, auf deren Basis Schulausschuss und Rat beraten haben, sind sehr wenig belastbar, wie bereits in den Sitzungen mehrfach durchklang. Das beauftragte Architekturbüro hatte lediglich den Auftrag gehabt, mit Lehrern, Schülern und Eltern ein Raumprogramm für die künftig vereinte Schule zu erstellen. Die Kostenschätzungen, die die Verwaltung dann anforderte, sind schematische Hochrechnungen nach den vorhandenen und fehlenden Rauminhalten.

Mandelsloher sind empört

Die Mandelsloher sind empört, weil aus ihrer Sicht die Schule in Mandelsloh mit nur wenigen Veränderungen fit für die Zukunft gemacht werden könnte: Lediglich zwei Klassenräume müssten noch erstellt werden, am Standort sind weitgehend rollstuhlgerechte Räume vorhanden und vor wenigen Jahren ist bereits eine Mensa gebaut worden. Mit rund 6 Millionen Euro könnte man die beiden Räume nachrüsten und die Schule komplett sanieren, hieß es. Stattdessen hat sich die Mehrheit im Rat nun für einen Neubau in Helstorf für mehr als 12 Millionen Euro entschieden.

Auch die SPD-Fraktion dringt darauf, die Fragen schnell zu klären. „Bedeutet das jetzt, dass in den Standort Mandelsloh gar nicht mehr investiert wird?“, fragte SPD-Sprecherin Wiebke Osigus. Sie gehe beispielsweise davon aus, dass der Digitalpakt Schule des Bundes nun an Mandelsloh vorbeigehen dürfte. Ihre Fraktion will über den Rat den Antrag stellen, die Grundschule Mandelsloh als eigenständige Schule zu erhalten. Ortsbürgermeister Hahn mahnte zur Besonnenheit: Er will zunächst weitere Gespräche mit der Stadtverwaltung und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung abwarten, um dann eine Entscheidung zu treffen. „Wir wissen, dass der Neubau weder im Haushalt für das nächste Jahr steht, noch für 2023 geplant ist“, sagte Hahn. Nach seiner Rechnung könnten die Grundschulkinder bereits ab dem nächsten Jahr alle in Mandelsloh unterkommen.

Zum Ortsrat Mandelsloh gehören (von links): Matthias Rabe, Heike Stünkel-Rabe, Wiebke Osigus, Cornelia Adamiec (alle SPD), Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG), Norman Kühn (parteilos, SPD-Fraktion), Antje Bergmann (UWG), Stefanie Kuhlmann, stellvertretender Ortsbürgermeister Tillmann Zietz, Sven Wegener (alle drei CDU) und Fritz-Helmut Heinemann (UWG) Quelle: Kathrin Götze

Gespräche mit der Schulbehörde

Ein erstes Gespräch zwischen Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne), Schulleitung und Landesbehörde hat bereits stattgefunden. Die Ergebnisse werde man nun als Drucksache aufbereiten, dann Politik und Öffentlichkeit gleichzeitig zukommen lassen, sagte Stadtsprecherin Nadine Schley. Sie widersprach überdies Osigus’ Behauptung, der Bürgermeister hätte gegen den Ratsbeschluss vorgehen können, aber den entsprechenden Termin verstreichen lassen. „Es gibt die Möglichkeit, dass der Bürgermeister bei der Kommunalaufsicht ein Veto gegen einen rechtswidrigen Ratsbeschluss einlegt – aber dieser Beschluss ist nicht rechtswidrig“, sagte sie.

Grundsätzlich sind die Ortsratsfraktionen über das Ziel einig, die Schule zu erhalten – möglicherweise könne man den kürzlich gefassten Ratsbeschluss im neuen Rat noch einmal hinterfragen, hieß es in der Sitzung noch. Die Debatte wird den Ortsrat auch in der nächsten Sitzung am 9. Dezember beschäftigen.

Hahn und Zietz sind wieder gewählt

Sind sich nicht grün: Heike Stünkel-Rabe (SPD) und Günter Hahn (UWG). Quelle: Kathrin Götze

Während in Sachen Schule weitgehend Einigkeit herrschte, war das Klima im Ortsrat an anderen Punkten frostig. CDU und UWG mit ihren jeweils drei Vertretern stützten das alte und neue Führungsduo aus Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) und Stellvertreter Tillmann Zietz (CDU). Für beide Posten stellte sich auch Heike Stünkel-Rabe (SPD) zur Wahl. Die SPD ist mit fünf Sitzen stärkste Fraktion im Ortsrat, was Stünkel-Rabe nach den verlorenen Wahlengängen betonte. Sie hoffe für die Zukunft auf eine bessere und vertrauensvollere Zusammenarbeit. Das wünsche auch er sich, sagte Hahn. Es falle ihm aber aktuell schwer, nachdem die SPD zuletzt mehrfach versucht habe, die Partner zu spalten.

Von Kathrin Götze