Mandelsloh

Im Turm der St.-Osdag-Kirche Mandelsloh klirren Ketten. Es sind kurze Kommandos zu hören, als die letzte der drei Glocken lautlos hinab schwebt. Zentimeterweise senkt sich der gewaltige Gusskörper aus dem Jahr 1427 durch ein Loch im Boden des Turms in Richtung Haupteingang.

Dort angekommen, wird das tonnenschwere Instrument auf einer Palette abgesetzt, bevor es per Muskelkraft nach draußen ins Sonnenlicht gezogen wird. Die Glocken der St.-Osdag-Kirche haben am Donnerstag ihren Stammplatz im Turm verlassen, sie gehen nun auf eine Reise mit Stationen in Bayern und Thüringen. Dort sollen sie repariert und instandgesetzt werden. Denn der eigentliche Dreiklang im Turm ist bereits seit einigen Jahre verstummt. Lediglich zwei der Glocken der Kirche haben zuletzt noch geläutet.

Die Älteste der drei Mandelsloher Glocken wird durch den Turm transportiert. Quelle: Mirko Bartels

Einige Schaulustige beobachten das Spektakel, das sich über mehrere Stunden hinzieht. „Das erlebt man schließlich nicht alle Tage“, sagt einer der Zuschauer. Ein ganz besonderer Moment ist es für Sylvia Engelke. Vor rund 20 Jahren hat die ehemalige Küsterin eine der drei Glocken stilllegen müssen. „Ich erinnere mich noch, dass wir damals plötzlich einen seltsamen Ton hörten, als die dritte Glocke schlug“, sagt sie. Auf Nachfrage bekam sie die Anweisung, das Geläut sofort einzustellen. Nach einer Besichtigung gab es eine dramatische Nachricht: „Es hieß damals, wenn die Glocke noch einmal läutet, könnte es sein, dass sie abreißt.“ Engelke ist der Gemeinde immer noch eng verbunden und hofft, nun bald wieder das gesamte Ensemble hören zu können.

Erster Auszug 1942

Es ist das dritte Mal in den vergangenen 80 Jahren, dass der Glockenstuhl verwaist ist. Eine erste Demontage gab es 1942: Weil im Zweiten Weltkrieg Metall wichtiger war als Klang, sollten auch die Glocken aus Mandelsloh eingeschmolzen werden. Diesem Schicksal aber sind sie entgangen. Bereits 1945 kamen die drei Glocken zurück in das Dorf. Doch die sogenannte Krone der kleinsten Glocke war verschwunden. Wie sie genau ausgesehen hat, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. „Wir haben jede Menge Papier und Fotos durchgearbeitet – leider ohne Erfolg“, sagt Bodo Messerschmidt, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Nun soll die Glocke eine stilechte neue Krone bekommen.

Wenige Jahre später musste der Turm dann geräumt werden, weil er teilweise eingestürzt war. Während der Ertüchtigung konnten die Glocken nicht hängenbleiben. „Die Zuständigen haben damals bereits mitgedacht und den Turm so konzipiert, das ein erneuter Glockenausbau möglich bleibt“, erklärt Matthias Braun. Der Architekt vom kirchlichen Amt für Bau- und Kunstpflege Hannover begleitet den Ausbau.

An Flaschenzügen durch den Turm

Trotz der guten historischen Vorbereitung waren viel Kraft, handwerkliches Geschick und Geduld nötig, um die drei „göttlichen Musikinstrumente“ von ihrem Platz im Glockenstuhl zu holen. In der vergangenen Woche hatten Handwerker einer Fachfirma aus Thüringen die Arbeit im Turm begonnen. Sie bauten Gerüste auf und demontierten die Wendeltreppe, die in den Glockenstuhl führt. Anschließend mussten die schweren Glocken – die kleinste wiegt etwa 250 Kilogramm, die schwerste 1400 Kilo – im Turm an Flaschenzügen quer über die Etagen bewegt werden, um zu den jeweiligen Durchlässen zu gelangen.

Bis Weihnachten bleibt es still im Ort

„Es wird jetzt eine ganze Weile still sein im Ort“, hatte Kirchenvorsteher Messerschmidt bei einer kleinen Feierstunde am vergangenen Sonnabend gesagt. Kurz nach 18 Uhr gab es noch ein Abschiedsläuten, dann ein Ständchen vom Posaunenchor und einige Worte von Vorstand und Pastor Christian Steinmeier. „Wir hoffen nun, dass die Glocken bis Weihnachten wieder an ihrem Platz sind und dann zum Gottesdienst rufen können“, sagte Messerschmidt.

Spender und Institutionen helfen

Vor vier Jahren hatte der Kirchenvorstand beschlossen, Geld für eine Restaurierung zu sammeln. Rund 150.000 Euro sind nötig. Finanziert wird die Sanierung mit Spenden und der Hilfe verschiedener Stiftungen. „Unterstützt werden wir von der Stiftung Lichter im Norden und der Wenger-Stiftung. Weiteres Geld kommt von der Klosterkammer Hannover und der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft“, erklärt Messerschmidt. Das letzte Drittel hat die Gemeinde durch Spenden, Patenschaften und mit besonderen Aktionen zusammenbekommen. 45.000 Euro wollte die Gemeinde selbst aufbringen – das ist gelungen. „Wir sammeln aber immer noch weiter“, sagt Messerschmidt. Auch, um nicht von eventuellen zusätzlichen Kosten unangenehm überrascht zu werden.

So wie zuvor werden die Glocken nicht aussehen, wenn sie wiederkommen. „Beim erneuten Brennen verfärben sich die Glocken und werden rotbräunlich“, erläutert Experte Braun. Ihre Patina bekommen sie dann erst wieder in den nächsten Jahrhunderten.

Von Mirko Bartels