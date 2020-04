Mandelsloh

Existenzangst ist für die Familie Haas nichts Neues. Vor 13 Jahren standen Stefanie und Ingmar Haas mit ihren Kindern Frederic, Josefine, Valentin und Julius vor dem Nichts. „Ich war mit dem fünften Kind, Pauline, schwanger. Das Produktionsstudio der Deutschen Grammophon in Langenhagen wurde aufgelöst, mein Mann verlor als Tonmeister seinen Job. Es war für uns eine Katastrophe“, erinnert sich die Klavierlehrerin Stephanie Haas.

Auf der Suche nach einer neuen Existenz kaufte und restaurierte die Musikerfamilie mit viel Herzblut den Haasenhof in Mandelsloh, nicht ganz ohne Hürden. Viele Steine seien dem Unternehmen in den Weg gelegt worden, bis sich das Kulturzentrum schließlich über die Grenzen der Region etablierte, so erinnern sich die Betreiber. Bekannt ist die Adresse für hochkarätige Konzerte, CD-Aufnahmen, Kurse, Feiern, Gästezimmer und das Hofcafé.

Anzeige

Corona trifft den Haasenhof mit voller Wucht

Dann kam Corona. Mit voller Wucht erreichte den Kulturhotspot eine Flut von kurz- und längerfristigen Absagen für Seminare, Tagungen, Feiern, Veranstaltungen. Sollte jetzt erneut ein Ende drohen? „Wir haben uns nach langer Überlegung zu einer Rundmail entschieden und uns einfach mal getraut, Bitte zu sagen“, berichtet Stephanie Haas, „wir möchten nicht kampflos aufgeben und bitten unbürokratisch um Hilfe.“

Weitere HAZ+ Artikel

Mit der Resonanz hat die siebenköpfige Familie nicht gerechnet. „Wir erhielten tatsächlich Spenden von vielen Seiten. Zum Beispiel spendete eine Klasse jeweils einen Euro pro Nase. Wir erhielten sehr liebe Briefe und tröstende Worte. Was uns auch besonders berührt hat, war die Unterstützung in Worten und Taten der Mandelsloher“, erzählt Stephanie Haas mit Tränen in den Augen.

Soforthilfe sorgt für kurzzeitige Überbrückung

Schließlich erfolgte die Soforthilfe vom Staat und sichert eine Überbrückung bis Ende April. „Was danach kommt, wissen wir nicht. Wir sind erst einmal glücklich, über die nächsten zwei Wochen zu kommen. Wenn wir es schaffen, möchten wir gern andere Künstler unterstützen, die dringend Hilfe brauchen“, sagt Stephanie Haas. Um Präsenz zu zeigen, wird immer sonntags das Hofcafé mit dem Außer-Haus-Verkauf geöffnet sein.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Carola Faber