Mandelsloh

„Einmal Kirche für Zuhause bitte.“ Eine kleine Andacht auf Bestellung hat die Kirchengemeinde St. Osdag jetzt in ihrem Lockdown-Angebot. Solange coronabedingt die Gottesdienste ausfallen, können Gläubige an Wochenenden Pastor Christian Steinmeier nach Hause einladen. Mit gebührendem Abstand spricht der Geistliche dann ein biblisches Wort im Vorgarten, am Gartenzaun oder vor der Haustür. Etwa eine Viertelstunde dauern die Ortstermine von Pastor Steinmeier, die nicht nur an Familien adressiert sind. „Angesprochen sind alle Gläubigen aus dem Bereich des Kirchspiels – natürlich so weit es meine Kapazitäten erlauben“, wirbt Steinmeier für die kleine Gottesdienst-Alternative. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann das per E-Mail an kg.mandelsloh@evlka.de tun oder unter Telefon (05072) 334.

Wöchentlicher Andachtszettel

Die Kirchengemeinde St. Osdag bietet außerdem für die Zeit des Lockdown einen wöchentlichen Andachtszettel für zu Hause an. Wer Interesse hat, kann sich unter der obigen Telefonnummer im Gemeindebüro melden. An Sonntagen lohnt sich auch ein Solobesuch in der Kirche: Mehrmals am Tag gibt es dort Orgelmusik zu hören.

Von Mario Moers