Mandelsloh

Die Stadt Neustadt wird eine Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für die Bereiche Mandelsloh und Amedorf beantragen. Die ist notwendig, damit das geplante Baugebiet Steinhagen am vorgesehenen Standort entstehen kann. Am Donnerstag votierte der Rat mehrheitlich, die umstrittene Änderung auf den Weg zu bringen. Die SPD stimmte gegen das Vorhaben, weil es möglicherweise zu deutlichen Verzögerungen der Planungen führt.

Die Änderung ist notwendig, da sich die Fläche Steinhagen rechtlich in Amedorf (Gemeinde Blender, Samtgemeinde Thedinghausen, Landkreis Verden) befindet. Gemäß den Leitlinien zur Siedlungsentwicklung in der Region wäre es in dem kleinen Ort nicht erlaubt, die 50 Bauplätze auszuweisen. Mandelsloh dagegen gilt als Kleinzentrum. Baugebiete sind aufgrund der vorhandenen Infrastruktur vorrangig in diesen Zentren auszuweisen.

Der jüngste Beschluss ist ein kleiner Schritt für das Baugebiet Steinhagen auf dem langen Weg durch das bürokratische Planverfahren. Der wiederholte Hinweis von Ratsfrau Christina Schlicker (SPD), stattdessen das alternativ zur Verfügung stehende Baugebiet Wiekfeld vorzuziehen, fand in der Ratssitzung am Donnerstag wenig Beachtung. „So eine Verzögerung arbeitet gegen die Bauwilligkeit der Bürger“, so Schlicker. CDU-Ratsherr Stefan Porscha geht dagegen nicht davon aus, dass die Änderung ewig dauert. „Wir haben Signale aus der Regionsverwaltung bekommen, dass man es als machbar einstuft“, sagt Porscha.

Von Mario Moers