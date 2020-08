Die Kita Sonnenblume in Mandelsoh bekommt bis 2022 einen Anbau für zwei Krippengruppen. Bis zu 30 Kinder sollen dort zusätzlich Platz finden.

So soll der Krippen-Anbau in Mandelsloh aussehen

