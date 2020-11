Mandelsloh

Acht Wohnungen sind noch frei, auch Plätze in der Tagespflege gibt es noch. Im Januar 2021 nimmt die neue Seniorenwohnanlage Mandelsloh Jung und Alt, kurz Maja, den Betrieb auf. Das Modellprojekt des Trägers Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM) befindet sich seit rund einem Jahr im Bau und steht kurz vor der Fertigstellung. In dörflicher Lage soll es den künftigen Bewohnern und Nutzern ein Leben mit räumlicher und sozialer Anbindung an die Dorfgemeinschaft ermöglichen. Das Konzept gilt als besonders innovativ, zur Einweihung hat sich sogar Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) angekündigt.

Jung und Alt zusammenbringen

„Wenn man Menschen fragt, wie sie sich ihr Leben im Alter vorstellen, sagen die meisten: zu Hause mit größtmöglicher Selbstständigkeit alt werden“, sagt Projektleiterin Wiebke Messerschmidt, die selbst aus Mandelsloh kommt. Maja entstand aus bürgerschaftlichem Engagement in dem 1200-Seelen-Dorf. Als Quartier will es nachbarschaftliche Hilfe, die benachbarte Begegnungsstätte, Schule und Kindergarten mit der Tagespflege und Servicewohnungen generationenübergreifend vernetzen. Diese Koordination übernimmt die Quartiersmanagerin Nicole Kilian. Das Land Niedersachsen fördert diese Stelle, die sich darum kümmert, Jung und Alt zusammenzubringen.

Ein Wohnzimmer in der seniorengerechten Wohnung des dörflichen Mehrgenerationenprojektes in Mandelsloh zeigen vor Ort Projektleiterin Wiebke Messerschmidt (links), Immobilienmanager Gunnar Griese (Mitte) und der Theologische Vorstand Dagmar Brusermann (rechts). Quelle: Gunnar Schulz-Achelis

Die 18 Tagespflegeplätze kosten Kunden im Eigenanteil 15 Euro am Tag, eine der insgesamt 18 60-Quadratmeter-Wohnung mit Küche warm 680 Euro im Monat plus Betreuungspauschale. Zusatzleistungen wie ein Hausnotruf sind jederzeit abrufbar. „Als diakonischer Regionalverbund können wir ein etabliertes Netzwerk nutzen und unseren Mietern unter die Arme greifen. Sollte sich die Lebenssituation verändern, stehen wir mit einfühlsamer Beratung und langjähriger Erfahrung zur Seite“, sagt DALM-Immobilien-Manager Gunnar Griese das Konzept vom „Wohnen mit Service“. Das Interesse an Maja sei sehr groß, berichtet er. Voraussichtlich Ende Januar könnten die ersten Mieter in den Komplex einziehen. Er hat ungefähr 4 Millionen Euro gekostet. Anfang Februar startet dann die Tagespflege. „Wer noch beim Erstbezug der Wohnungen dabei sein möchte oder Interesse an der Tagespflege hat, sollte sich genau jetzt melden“, sagt DALM-Sprecher Gunnar Schulz-Achelis.

Ansprechpartnerin ist Projektleiterin Wiebke Messerschmidt. Obwohl coronabedingt derzeit keine persönlichen Sprechstunden möglich sind, steht sie unter Telefon (0 50 31) 6 94 28 63 oder per E-Mail an maja@da-lm.de zur Verfügung.

Von Mario Moers