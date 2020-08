Basse

Einen genauen Blick auf die moralischen und sittlichen Gegebenheiten der Vergangenheit will Autor Manfred Henze bei einer Lesung im Basser Gemeindehaus am Dienstag, 18. August, ab 20 Uhr werfen. „Unsere Eltern, ganz bestimmt aber unsere Großeltern und Urgroßeltern, haben natürlich unbedenklich gelebt“, sagt Henze mit ironischem Unterton. „Vor allem auf dem platten Lande, wo ja bekanntlich nur Hinterwäldler wohnen“, fügt er schmunzelnd hinzu. Dass es nicht ganz so gewesen ist, haben die Recherchen für seine Bücher ergeben. Henzes Vorfahren kommen aus Basse – da fällt es ihm leicht, einen intimen Blick hinter die Kulissen des kleinen Ortes an der Leine zu werfen.

Tanztreffs mit Saufgelage

„Es gibt so einiges zu erzählen“, sagt Henze. Zum Beispiel über die Spinnstuben. Die gab es in den Wintermonaten in vielen Orten. Man traf sich dort und war vergnügt. „Das waren, zumindest nach Meinung der Kirche, Brutstätten der Unkeuschheit“, sagt Henze augenzwinkernd. Was mit gemeinsamem Handwerken und Geschichtenerzählen begann, sei mit der Zeit zu einem Tanztreff mit Saufgelage und sonstigen Ausschweifungen verkommen – manchmal ging dort sogar überraschend das Licht aus. Auf Betreiben eines Basser Pastors seien diese Treffen schließlich in der ganzen Region verboten worden, berichtete der Autor. „Da musste dann der Gendarm die öffentliche Ruhe durchsetzen.“

Anzeige

Geschichten nicht nur aus Basse

Es soll bei der Lesung aber nicht nur um Basse gehen. „Einige der Geschichten kommen aus anderen Ortsteilen und einer gar so weit zurückliegenden Vergangenheit“, kündigt er an. „Denn Empörung über vermeintlich unschickliches Benehmen gibt es auch heute noch an vielen Stellen.“ Henze verspricht aber vor allem: „Die Empörung und Entrüstung über die Gelüste, Triebhaftigkeit und Fleischeslust von Oma, Opa, Uroma und Uropa werden groß sein.“

Weitere HAZ+ Artikel

Die Lesung im Basser Gemeindehaus beginnt am Dienstag, 18. August, ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Mirko Bartels