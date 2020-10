Neustadt

Die Fahrt eines 38-jährigen Mannes endete am Sonnabend gegen 16 Uhr in Neustadt am Großen Weg. Als eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Neustadt den Mercedes des Mannes bei einer allgemeinen Kontrolle stoppte, stellten die Beamten fest, dass der Mann seinen Führerschein bereits 2017 abgeben musste und nun ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Fahrer verweigert Drogen-Vortest

Der Mann habe sich auffällig verhalten, heißt es von der Polizei. Er verweigerte einen sogenannten Drogen-Vortest, sodass die Beamten eine Blutprobe anordneten mussten. Diese wird zur Zeit auf sämtliche gängigen Betäubungsmittelarten untersucht. Das Ergebnis steht noch aus.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Verkehrsordungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

