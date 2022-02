Neustadt: Mann fährt unter Drogeneinfluss aber ohne Führerschein

Neustadt

Die Polizei in Neustadt hat am Dienstagvormittag auf der Nienburger Straße einen 43 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der nicht an einem Stoppschild gehalten hat. Der Mann konnte den Beamten auf Nachfrage keinen Führerschein zeigen. Er gab an, einen solchen auch noch nie besessen zu haben, heißt es von der Polizei. Während der Kontrolle waren die Beamten zusätzlich auf körperliche Auffälligkeiten aufmerksam geworden. Ein freiwilliger Drogen-Vortest fiel bei dem Rodewalder positiv auf Amphetamine, Methamphetamine und THC, den Wirkstoff von Cannabis, aus.

Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kfz unter Drogeneinfluss sowie Missachtung des unbedingten Haltgebots eingeleitet.

Von Mirko Bartels