Neustadt: Mann sammelt in wenigen Stunden sieben Strafanzeigen

Neustadt

Es ist wohl ein neuer Rekord: Gleich sieben Strafverfahren sammelte ein 37-jähriger Mann aus Neustadt am Freitag, 14. Mai, in nur wenigen Stunden. Ermittelt wird gegen den Täter nun unter anderem wegen des Verdachts auf Diebstahl, Urkundenfälschung, wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der Mann war Freitag auf die Polizeiwache gekommen, um einen beschlagnahmten E-Scooter abzuholen. Beamte des Kommissariats hatten seinen 19-jährigen Sohn zuvor mit dem Gefährt gestoppt und es eingezogen, weil es nicht versichert und zusätzlich die Identifikationsnummer abgekratzt war. Der 37-Jährige konnte seine Ansprüche auf das Gefährt nicht nachweisen. Er benahm sich aggressiv und beleidigte einen Polizisten, bevor er unverrichteter Dinge wieder abzog.

Täter verletzt in der Zelle einen Polizisten

Wenige Zeit später kam der Mann zurück: Eine Polizistin beobachtete, wie er je zwei Reifen von zwei vor der Wache abgestellten Streifenwagen zerstach und anschließend floh. Mehrere Einsatzkräfte verfolgten den Täter zu Fuß und stellten ihn in der Nähe. Ein zuvor gezogenes Messer warf der Mann vor seiner Festnahme weg, nachdem die Polizisten ihn dazu aufgefordert hatten. In der Zelle trat er mehrfach gegen die Tür und leistete massiven Widerstand, als Beamte in durchsuchten wollten. Dabei wurden ein Polizist und der 37-Jährige leicht verletzt.

Auf richterliche Anordnung wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Der Mann räumte ein, dass er Kokain zu sich genommen hat. Am späten Abend wurde er wieder freigelassen. Auch gegen seinen Sohn haben die Beamten ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Mirko Bartels