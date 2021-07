Neustadt: Mann schlägt Autoscheibe ein

Neustadt

Weil er einen Einbruch vermutete, alarmierte ein aufmerksamer Autofahrer Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr die Polizei Neustadt. Er hatte gesehen, dass sich jemand an einem Auto in der Nicolaitorstraße zu schaffen machte. Die eintreffenden Beamten konnten schnell Entwarnung geben: Es war der Besitzer des Autos, der am frühen Morgen die Scheibe eingeschlagen hatte.

Der Mann hatte seinen Schlüssel im Wagen vergessen. Weil kein Zweitschlüssel zur Hand war, hatte er die Autoscheibe kurzerhand eingeschlagen.

Von Mirko Bartels