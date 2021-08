Neustadt/Hannover

Nur wenige Sekunden und die Hilfe von Passanten haben Ansgar N. am 26. Februar diesen Jahres wohl vor dem sicheren Tod bewahrt: An diesem Nachmittag wurde der 34-jährige Bremer in das Gleisbett am Neustädter Bahnhof gestoßen. Drei bis vier Sekunden später fuhr ein Schnellzug durch.

Der mutmaßliche Täter ist Oliver S. Seit Dienstag, 10. August, muss sich der 56-Jährige wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Hannover verantworten. S. leidet unter einer psychischen Krankheit, am besagten Tag soll er im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben. So geht es im Strafverfahren darum, ob der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und im Falle eines Urteils in ein psychiatrisches Krankenhaus muss. Derzeit wird er bereits in einer Einrichtung betreut.

Der Vorfall ereignete sich an Gleis 1 des Neustädter Bahnhofs. Quelle: Christian Elsner

Fingerzeig als Provokation?

Wie es sich vor der 13. Großen Strafkammer nach den Aussagen von Ansgar K. und seiner Garbsener Freundin auf der einen Seite und den Schilderungen von Oliver S. auf der anderen darstellte, ging der Tat eine Kombination aus falscher Wahrnehmung und Missverständnissen voraus. Während S. bereits am Gleis 1 des Bahnhofs wartete, habe er das Paar den Bahnsteig betreten sehen. Beide hätten gelacht und in seine Richtung gezeigt. Dass sie auf ihn zugingen, empfand der Angeklagte als Provokation.

Was dann passierte, geschah nach den Aussagen aller Beteiligten in wenigen Sekunden. Oliver S. ging auf den Bremer zu und stieß ihn vom Bahnsteig auf die Gleise. Ansgar S. stürzte, konnte sich jedoch schnell orientieren. „Du lachst niemanden mehr aus“, soll S. gerufen haben. Während ein Passant S. festhielt, wurde K. von seiner Freundin und Zeugen aus dem Gleis geholfen. Dann rauschte der Schnellzug durch. „Dieses Geräusch hat mich noch lange beschäftigt“, sagte K.

„Wir waren gut drauf“

Er erlitt eine Verletzung der Wirbelsäule und leichtere Blessuren an Kopf und Beinen. Wie es zu dem Vorfall kam, dafür haben er und seine Begleiterin keine Erklärung. Beim Eintreffen am Bahnhof soll es voll gewesen sein, sodass beide zum hinteren Gleisbereich gehen wollten. K. soll das mit einer Handbewegung in die entsprechende Richtung unterstrichen habe – dort stand Oliver S., den sie bis zum Zwischenfall nicht wahrgenommen hatten. Ob sie gelacht hätten, daran kann sich das Paar nicht recht erinnern. „Wir waren aber gut drauf an dem Tag“, erzählt seine Freundin. Wie es aussieht, hat S. den Fingerzeig und die Emotionen des Paares als Herabsetzung missverstanden. Dass der Angeklagte sein Opfer erneut ins Gleisbett stoßen wollte, wie es in der Anklageschrift steht, konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden.

Oliver S. wird derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung betreut. Quelle: Christian Behrens

Der 56-Jährige berichtete, dass er bereits seit drei Stunden am Neustädter Bahnhof gewartet hatte, weil mehrere Züge ausgefallen waren. S. schilderte seine Sicht der Dinge äußerst fahrig. Unzusammenhängend warf er Namen und Anekdoten in seine Ausführungen ein. Der Vorsitzende Richter Stefan Joseph musste ihn mehrfach ermahnen. „Ich habe hier wohl keine Sendezeit“, monierte der Angeklagte.

Angeklagter entschuldigt sich

„Ich wollte ihn wegstoßen, aber nicht töten“, so S. Er habe weder die Entfernung zum Gleisbett noch den einfahrenden Zug im Auge gehabt. Dann sagte er: „Aber der Zugfahrer muss K. ja auch gesehen haben, die schlafen ja nicht. Der hätte locker bremsen können.“ Als Ansgar K. seine Ausführungen beendet hatte, entschuldigte sich S. leise bei seinem Opfer.

Das Verfahren wird am Freitag, 13. August, mit weiteren Zeugen und einem Gutachten fortgesetzt.

Von Manuel Behrens