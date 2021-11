Mardorf

Ein Sturm der Entrüstung würde wohl den Redakteur treffen, der heute einen Artikel verfasst, wie er in den Siebzigerjahren über die neu gegründete Damenabteilung der Mardorfer Schützinnen erschienen ist. Von „tüchtigen Mädchen“ ist dort die Rede, die „ansprechend aussehen, in ihren kleidsamen Uniformen“. Wenngleich sich der Autor schon damals bemüht zeigt, den schießenden Damen ein wenig Verständnis und Akzeptanz entgegenzubringen, überwiegt doch die Einschätzung, es hierbei mit einem Kuriosum zu tun zu haben. „Mardorfer Mädchen schießen wie die Teufel“, titelte das Blatt damals.

In diesen Tagen feierte die Damenabteilung des SV Mardorf nun ihren fünfzigsten Geburtstag. Bei einer Feier im Schützenhaus verbrachten die Mitglieder einen geselligen Nachmittag. Die Lehmkuhlen-Brass-Band spielte auf, und es wurden Fotos aus den zurückliegenden Jahrzehnten gezeigt. Sogar einige Vertreterinnen der Gründerinnengeneration waren zugegen.

Gruppenfoto zum 30-jährigen Bestehen der Damenabteilung der Mardorfer Schützinnen im Jahr 2001. Quelle: privat

In Leben gerufen wurde die Damenschießgruppe am 20. August 1971. Die spätere Leiterin Ingrid Brase hatte das Treffen in der Gaststätte Am Dreieck organisiert. „Als die Damen ihren Entschluß, an dem Wettbewerb teilzunehmen – mit Luftgewehr, stehend freihändig – kundtaten, grinsten die alten, bewährten Schützen geringschätzig“, dokumentiert die Zeitung damals den Hohn der Herren. „Zielstrebig begann die Sparte mit der Gestaltung ihrer Schießabende und ließ alle Skeptiker bald verstummen“, beschreibt eine Chronik des Vereins den Fortgang der Geschichte. Auch dort wird außer den sportlichen Erfolgen stets die aus männlicher Sicht „angenehme Bereicherung“ des Vereinslebens, etwa durch die „schmucken Trachtenkostüme“ betont.

In den Jahren nach der Gründung wuchs die Sparte auf 55 Mitglieder 1991. Zum 30-jährigen Bestehen zehn Jahre zählte man stolze 90 Mitglieder. Heute ist die Zahl rückläufig. Rund 30 Frauen schießen im Verein. Die freuen sich um so mehr über Verstärkung. Getroffen wird sich jeden Dienstag, um 19 Uhr im Schützenhaus in Mardorf.

Mitglieder der Damenabteilung des SV Mardorf, aufgenommen für einen Zeitungsartikel in den Siebzigerjahren. Zu sehen sind: Eva Kahle (von links), Ingrid Meyer, Anneliese Fussig und Lieschen Suhr. Quelle: privat

Von Mario Moers