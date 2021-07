Mardorf

„Wenn ich nicht feilsche, stirbt mein Kamel.“ Meine Güte. Daran wollten wir keine Mitschuld tragen und ließen uns auf ein intensives Gespräch über Vorzüge und Nachteile des völlig nichtigen Gegenstandes ein, der den Mann aus dem arabischen Raum an unserem Stand auf Mardorfs Flohmarkt interessierte. In 10-Cent-Schritten näherten wir uns einem Kompromiss an. Bereit für neue Transaktionen an weiteren Ständen zog der Mann zufrieden weiter. Wir blieben lachend zurück.

Dorfflohmärkte, Hofflohmärkte und professionell organisierte Flohmärkte wie der an Mardorfs Pferdeweg haben gerade Hochsaison. Für die einen bieten sie die Chance, sich von Krempel zu befreien. Für die anderen die beste Gelegenheit, Dinge zu erstehen, die sie sich schon lange gewünscht haben. Doch können Flohmärkte nicht viel mehr?

Tipps für die nächste Scheidung gibt es kostenlos dazu

Tipps fürs Leben vermitteln beispielsweise. Dazu ein Gespräch zwischen zwei Frauen: „Oh, was für eine schöne Jeans. Weshalb wollen Sie die denn verkaufen?“ „Ach, mein Mann mochte mich darin nicht leiden.“ „Ging meinem Mann auch oft so. Da habe ich mich einfach von ihm getrennt. Vielleicht sollten Sie das auch mal versuchen.“ Wir wissen nicht, ob die Verkäuferin den wohlgemeinten Rat angenommen hat. Ihr Gesichtsausdruck ließ darauf schließen, dass er sie ins Grübeln gebracht hat.

Nächste Szene: Der Mittvierziger beäugt den historischen Toaster auf unserem Tisch. Wie sich herausstellt, dürfen wir mit ihm nicht feilschen. Unsere Preisvorstellung war wohl eindeutig zu niedrig. Klaglos zahlt er, was wir verlangen. Und schenkt uns im Gegenzug die Geschichte von den 300 Toastern älteren Datums, die er bislang gesammelt hat. Als er weiter zieht, wissen wir nicht nur, dass er einen Schwiegervater hat, der einst den Grundstock für die Toaster-Leidenschaft legte, sondern auch, dass er in Österreich lebt. Schade, die Toaster hätten wir uns gern einmal angesehen.

Der Deal: Einmal pro Woche Muffins

Der Vater, der für die Muffinform nur noch einen Euro im Portemonnaie hat, obwohl das Dreifache mein Wunschpreis ist, bekommt sie dennoch ausgehändigt. Mit der Auflage, seiner Tochter einmal wöchentlich Muffins zu backen. Die Kleine nickt begeistert, den Deal findet sie perfekt.

Der Clou des Tages ist aber der Teenager, der sich Muskelpakete an den Oberarmen wünscht. Dem jungen Mann können wir helfen – mit 20-Kilogramm-Hanteln, die mein Sohn mir in Kommission mitgegeben hat. Weil ich die Schwergewichte zum Ende des Tages nicht wieder in den Keller tragen muss, ist mein Jubel groß. Und seiner nicht minder. Nachdem der junge Käufer alles im elterlichen Wagen verstaut hat, kommt er zurück und bedankt sich. Prima gefeilscht haben wir obendrein.

Was der kleine Erlebnisbericht soll? Lust aufs Feilschen machen, Lust aufs Palavern. Damit wir uns sicher sein können, dass wegen uns kein Kamel sterben muss.

Das sind die nächsten Flohmärkte

Der nächste Flohmarkt an Mardorfs Pferdeweg ist für Sonnabend, 24. Juli, geplant. Wer nicht so lange warten will, begibt sich am Sonnabend, 17. Juli, 10 bis 15 Uhr, in Neustadts südliche Kernstadt. Dort hoffen Anwohner von Hachland-, Buchen- und Ulmenweg sowie weiterer angrenzender Straßen auf Käufer mit Lust am Feilschen. Tags darauf, am Sonntag, 18. Juli, 11 bis 16 Uhr, haben viele Einwohner Eilveses ihren Trödel vor die Türen gestellt und möchten möglichst wenig wieder zurück ins Haus tragen. Auch in Basse öffnet der Dorfflohmarkt – dort sind 90 Stände angekündigt, die von 10 bis 16 Uhr aufgebaut sind. Vorteil der Dorfflohmärkte sind die kurzen Wege der Anbieter – was beispielsweise Poggenhagen Anfang Juli die unglaubliche Anzahl von 220 Ständen einbrachte.

Von Beate Ney-Janßen