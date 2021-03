Mardorf

Wer den Beobachtungsturm an Mardorfs Heudamm ansteuert, hofft eigentlich darauf, Scharen von Vögeln in den Meerbruchswiesen zu Gesicht zu bekommen. Seit einigen Tagen entdecken Spaziergänger in Sichtweite des Turms aber auch einen Osterhasen vor gefülltem Nest.

„Happy Easter“ – frohe Ostern – wünscht der Plüschhase, den Unbekannte an dem Weg rund ums Steinhuder Meer liebevoll drapiert haben. Im Gebüsch über ihm drehen sich bunte Eier und anderer Osterschmuck im Wind, zu seinen Füßen hat er ein Nest aus Moos – ebenfalls gefüllt mit Ostereiern.

Es ist nur ein winziges Wegstück, das am Heudamm in Mardorf zwischen dem Beobachtungsturm und dem geschmückten Osterstrauch liegt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Es ist nicht der erste fröhliche Gruß auf freiem Feld und jenseits aller Behausung in Mardorf. Schon zur Adventszeit hatten fleißige Weihnachtsfrauen ganz in der Nähe einen Baum geschmückt. Zur Freude für alle, die dort vorbeigehen. Ähnlich ist es nun wohl mit dem Osterhasengebüsch.

Falls diejenigen, die den Blickfang am Wegrand geschmückt haben, sich zu erkennen geben möchten, können sie der HAZ-Redaktion gerne per E-Mail an neustadt@haz.de schreiben, um das Osterhasenrätsel zu lüften.

Von Beate Ney-Janßen