Mardorf

Seit Sonnabend hat Mardorf die höchste Dichte an Kunstwerken im öffentlichen Raum im ganzen Neustädter Land. „Kinder sind unschlagbar“ heißt die collagenartige Installation, die aus 280 digitalisierten Zeichnungen von Drittklässlern verschiedener Schulen besteht. Werbetechniker Eike Schaper hat die Arbeiten auf einer aufrecht stehenden roten Handfläche aus Kunststoff drapiert, sodass die Skulptur von allen Seiten gut zu betrachten ist und nun neben dem Fliegenpilz-Kiosk eine weitere Attraktion am Mardorfer Uferweg bildet. Neben den jungen Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Familien kamen auch zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Hahne zur Präsentation.

Die feierliche Eröffnung hatten die Initiatoren um Gabriela Ulrich-Pfeifenbring von Neustadts Jugendkunstschule auf den „Tag der Kinderrechte“, den 20. November, gelegt. Das passte inhaltlich zur Idee der Installation, die das Recht jedes Kindes auf eine gewaltfreie Kindheit beziehungsweise Erziehung thematisiert.

Zusammenarbeit gegen häusliche Gewalt

„Toll, dass wir die ,Straße der Kinderrechte’ um ein zusätzliches Werk erweitern konnten“, sagt Ulrich-Pfeifenbring. Sie freut sich über die Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt“, an dem Neustadts Polizeikontaktbeamtin Pamela Hoffmann, Pastor und Notfallseelsorger Tim Kröger, Neustadts Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping sowie etliche Sozialarbeiter beteiligt sind.

Pamela Hoffmann und Gabriela Ulrich-Pfeifenbring bei der Präsentation des Kunstwerks. Quelle: Patricia Chadde

Die Fachleute begleiteten das kreative Projekt. „Während der Beschäftigung mit häuslicher Gewalt und Missbrauch im Unterricht können bei den Kindern natürlich auch besondere heftige Reaktionen auftreten. Deshalb sind Pädagogen und Sozialarbeiter entsprechend geschult, damit sie die Reaktionen konstruktiv auffangen können“, sagte Kröger.

Ihrem Ziel, sowohl Kinder wie Erwachsene für Kinderrechte zu sensibilisieren, sind die Initiatorinnen und Initiatoren einen Schritt nähergekommen. Jetzt hoffen sie auf eine nachhaltige Wirkung der Skulptur, die in Nachbarschaft zur Mardorfer Jugendherberge steht. Eine Tafel am Kunstwerk informiert über die UN-Kinderrechtskonvention, in der Deutschland und andere Nationen am 20. November 1989 das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung verbrieft haben.

Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnungsfeier für das neue Kunstwerk – es ist auch vom Balkon der Seniorenresidenz aus zu sehen. Quelle: Gabriela Ulrich-Pfeifenbring

Runder Tisch lädt Schulen zum Mitmachen ein

Gleichwohl ist häusliche Gewalt nach wie vor ein Thema. So wurden 2019 laut einer Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamts 141.792 Menschen in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt. „Kinder sind davon zumindest mittelbar betroffen“, sagt Kontaktbeamtin Hoffmann. Das war Anlass für den runden Tisch, alle 13 Neustädter Grundschulen zu dem Themenschwerpunkt einzuladen beziehungsweise zu besuchen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Folge entstanden die Zeichnungen der Grundschulkinder. „Wir haben die Qualität der eingereichten Arbeit nicht bewertet. Jedes Kind, das gemalt und gezeichnet hat, ist mit seinem Werk auch vertreten“, sagt Ulrich-Pfeifenbring. Sie hoffe, dass bei dem Kunstwerk – ebenso wie bei häuslicher Gewalt – hin- und nicht weggeschaut werde. Ein großer Dank der Initiatoren gilt den Sponsoren: Es kam ein fünfstelliger Betrag zusammen, der die Umsetzung der Mardorfer Skulptur ermöglichte.

Skulpturen stehen in drei Kommunen

Die „Straße der Kinderrechte“ wurde im Jahr 2000 am Schulzentrum Mellendorf begonnen. Seitdem sind in der Wedemark, Neustadt und Wunstorf mehr als 20 Kinderrechtskunstwerke entstanden. Seit 2019 gibt es drei dieser Kunstwerke im Neustädter Land, die Skulpturen stehen in Mandelsloh, Otternhagen und am Schwimmbad Balneon. Die Initiatoren wollen die „Straße der Kinderrechte“ durch ganz Niedersachsen führen, sie haben Ministerpräsident Stephan Weil als Schirmherrn gewonnen.

Von Patricia Chadde