Mardorf

Mit Meer-Brötchen wollen Lena und Wolfgang Wulf ihren Einstand in Mardorf geben. Die neue Kreation bereiten sie für Donnerstag, 1. April vor, wenn sie ihren Einstand in Mardorf geben. In Windeseile richten die Inhaberin der Rehburger Bäckerei Wulf und der Bäckermeister eine Filiale auf dem Hof Niemeyer ein.

Die Nachricht kam plötzlich: Mardorfs Bäckerei Lohrer schließt. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Familie Lohrer sich dazu entschieden. Nur noch bis Ende März sollte es Brötchen, Brot, süße und herzhafte Teigwaren geben. Für Mardorf eine kleine Katastrophe, weil Lohrer der einzige Bäcker im Ort ist. Würden die Mardorfer künftig ohne frische Brötchen auskommen müssen?

„Als wir es erfuhren, haben mein Mann und ich spontan gesagt, dass dort doch etwas geschehen muss“, sagt Lena Wulf. Zwei Tage später hatte sie die Zusage von Ortsbürgermeister Hubert Paschke, einen Verkaufswagen im Ort aufstellen zu dürfen. Nochmals wenige Tage darauf sei Björn Niemeyer auf sie zugekommen – mit dem Angebot, auf seinem Hof an der Mardorfer Straße einen Verkaufsraum zu mieten. Ehepaar Wulf fackelte nicht lange, bestellte den gemieteten Verkaufswagen ab und schlug bei Niemeyer ein. Mitte März begannen sie mit der Renovierung der Räume.

Ein Meer-Brötchen soll zum Mardorfer Markenzeichen werden

Morgens um 7 Uhr schließen sie am Donnerstag, 1. April, auf und wollen die ersten Meer-Brötchen über den Tresen reichen. An der Schreibweise – Meer, Mehr, Mee(h)r – basteln sie noch, das Rezept für ein salziges Dinkel-Brötchen hat der Bäckermeister aber bereits im Kopf: Es soll zu ihrem Markenzeichen in Mardorf werden.

Lassen sich in Vor-Corona-Zeiten den Rehburg-Loccumer Butterkuchen von Wolfgang Wulf schmecken: Christian Wulff, Horst Hirschler, Stephan Weil, Ralf Meister und andere Offizielle des Landes Niedersachsen bei einem Empfang. Quelle: Beate Ney-Janßen

Das komplette Sortiment aus der Rehburger Backstube – Brot, Brötchen, Snacks und Kuchen – bringen die Wulfs täglich frisch nach Mardorf. Dort bereitet der Bäckermeister auch eine weitere Spezialität zu: den Rehburg-Loccumer Butterkuchen. Der wird unter anderem an jedem 6. Januar beim Empfang der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers aufgetischt und ist schon in vieler Munde gelandet. Von Bischöfen über Ministerpräsidenten bis hin zu angehenden Bundespräsidenten. Und kann nun auch in Mardorf genossen werden.

Von Beate Ney-Janßen