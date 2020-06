Mardorf

Pfingsten ist ein klassisches Familienwochenende mit kurzem Urlaub oder zumindest einem Tagesausflug. Beliebtes Ziel auch für umliegende Bundesländer ist das Steinhuder Meer. Nord- und Südufer werden stark frequentiert, oftmals haben sich in den vergangenen Jahren lange Autoschlangen bereits auf dem Weg zu einem der begehrten Parkplätze in Ufernähe gebildet. In diesem Jahr haben viele das erste besondere Wochenende nach Lockerung der Corona-Auflagen als eine Feuerprobe für die touristischen Ziele in Niedersachsen gewertet. Und wie war’s am Sonntag am Steinhuder Meer? Voll, stellenweise übervoll.

Die bereits vor Wochenendstart ausgebuchten Wohnmobilparkplätze am Südufer belegten die wiedererwachte Reiselust über die Grenzen der Region hinaus. Ruhiger als sonst blieb es auf der Mardorfer Seite – auch wenn das nicht allerorten wirklich zu spüren war.

Anzeige

An der weißen Düne wird es eng

„Für uns sieht es nach einem fast normalen Pfingstwochenende am Badestrand der Weißen Düne aus“, sagen die Ehrenamtlichen von der DLRG. Ein Blick auf den Sandstrand bestätigt den Eindruck: Zwar gibt es zwischen den Liegeplätzen der sonnenhungrigen Besucher einen gewissen Abstand, ansonsten herrscht aber buntes Treiben auf dem Sand und am Uferbereich. Sonnenbaden, Ballspiele und ein vorsichtiger Schritt in das Wasser stehen hoch im Kurs bei den Besuchern.

Weitere HAZ+ Artikel

Besucher gönnen sich ein Sonnenbad an der Weißen Düne. Quelle: Mirko Bartels

Richtig eng wird es einige Meter weiter: Am Kiosk bildet sich immer wieder eine lange Schlange. Der Mindestabstand wird dort regelmäßig deutlich unterschritten, Markierungen auf dem Weg gibt es keine, und den meisten Besuchern scheint es egal zu sein. Da helfe auch die regelmäßige Präsenz der Bereitschaftspolizisten aus Hannover wenig, sagen die Retter. Direkt neben der Warteschlange versuchen Radler und Fußgänger einander auszuweichen. Mit mäßigem Erfolg. Das Radfahren an diesem Abschnitt ist eigentlich untersagt – das Hinweisschild wird aber regelmäßig missachtet. „Eng ist es hier immer“, erzählen die Lebensretter. Das gilt nicht nur an Pfingsten.

Neu ist, dass Spaziergänger nach Ausweichrouten fragen. Manch einem ist es auf der Promenade einfach zu eng und zu voll. Wenn eine ganze Touristengruppe die öffentliche Toilette aufsuchen will, geht dort quasi gar nichts mehr.

Haben wir gerade eine Corona-Pandemie? Am Kiosk beim Surferstrand ist davon nichts zu merken. Quelle: Mirko Bartels

An der Moorhütte bleibt es ruhig

Deutlich ruhiger geht es gut eineinhalb Kilometer weiter östlich an der Alten Moorhütte zu, einem klassischen Ausflugslokal am Nordufer. „Wir freuen uns, unsere Gäste wieder bewirten zu können“, sagt Inhaberin Bettina Nehmer. Die Einbußen seien für sie aber deutlich zu spüren. „Uns fehlen im Moment etwa 40 Prozent vom normalen Umsatz“, sagt sie. Das gelte gerade auch für die Feiertage. In der Speisewirtschaft gelten die aktuellen Auflagen, die Zahl der Sitzplätze sei entsprechend angepasst.

„Wir sind, was die Zahl der Mitarbeiter betrifft, gut aufgestellt und schaffen inklusive der Hygienemaßnahmen schnelle Tischwechsel, es ist aber deutlich weniger Publikum als sonst“, sagt Nehmer. Dabei wären noch Plätze frei – im Inneren der Moorhütte. „Die Gäste sitzen dieser Tage lieber draußen“, sagt Nehmer. Das hänge nicht nur mit dem Wetter zusammen. Selbst an leicht verregneten Tagen gäbe es mehr Nachfragen nach Terrassenplätzen als nach Tischen im Gastraum. Eine kleine Schlange vor der Außenfläche unterstreicht die Aussage. Wer an der Reihe ist, wird zum Tisch geführt, bevor es weitergeht. Bedient wird mit Maske, für die Gäste gilt gleiches beim Toilettengang.

Ausflugsziel Steinhuder Meer: Besucher genießen Sonne und Meeer in Mardorf. Quelle: Mirko Bartels

„Ich finde, sie machen hier einen guten Job“, sagt Ole Birkner. Gemeinsam mit Freundin Birte ist er aus Dortmund ans Steinhuder Meer gekommen, um die Natur zu genießen, und hat gerade ein spätes Mittagessen beendet. Sie hatten nur kurz auf einen Tisch warten müssen. In der Schlange vor dem Restaurant habe es keine unnötige Nähe gegeben, sagen die Dortmunder. „Da haben uns die Radfahrer auf dem Pfad durchs Moor mehr in Bedrängnis gebracht“, sagt Birkner. Die Herrschaften auf ihren E-Bikes seien zum Teil sehr rücksichtslos unterwegs und hätten wohl auch vergessen, „dass die Rad- und Wanderwege nicht ihnen allein gehören.“ Ihren Ausflug wollen die jungen Leute trotzdem bald wiederholen – aber an einem ruhigeren Tag.

Lesen Sie auch

Von Mirko Bartels