Zu Enttäuschung führte sorgte am Wochenende die kurzfristige Absage des Street Food Festivals auf dem Marktplatz. Die angekündigten Food Trucks waren am Sonnabend zwar angerollt, fuhren aber kurz darauf wieder – ohne auch nur einen Burrito, Burger oder Bratwurst zu verkaufen. Grund für den Ausfall waren nach Angaben von Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens Unstimmigkeiten zwischen der Anbieterfirma der Veranstaltung und den Food-Truck-Betreibern. Auch von fehlender Werbung im Vorfeld ist die Rede. „Das ist sicher sehr unglücklich gelaufen. Im vergangenen Jahr hatten wir mit dem Anbieter gut Erfahrungen gemacht und waren davon ausgegangen, dass es wieder läuft“, kommentiert Hemens die Absage am Sonntag. Er räumt ein, dass auf die übliche Plakatierung bewusst verzichtet wurde. „Vor den anstehenden Wahlen hängen schon sehr viele Plakate in der Stadt“, so Hemens. Ausrichter des Festivals war die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW). Besonders im Rahmenprogramm des Verkaufsoffenen und des Entenrennens fehlten die Imbissstände. „Die Foodtrucks allein wären schon ein Grund, da hinzugehen. Entenrennen und Verkaufsoffener, naja“, schreibt Facebook-Nutzer Olaf Fischer.