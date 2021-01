Mardorf

„Sie stehen am Ende der Warteliste.“ Diese Auskunft bekam Stefanie Guth von der Stadtverwaltung, als sie im letzten Sommer mit ihren beiden Söhnen aus Lübeck nach Neustadt zog. Die Warteliste für Kindergartenplätze umfasste damals rund 150 Anfragen. Das war der Moment, in dem Guth sich Verbündete suchte, um Neustadts ersten Waldkindergarten zu gründen. Kein halbes Jahr später steht das Konzept des Vereins Naturverbunden. Im Sommer soll es nun losgehen.

„Wir haben schon 22 Anmeldungen vorliegen, teilweise auch für das nächste Jahr“, erzählt sie. Das Interesse an den 15 Plätzen ist groß und Guth ist zuversichtlich, dass alles gut vorangehen wird, trotz Corona.

Standort im Schutzgebiet

Ursprünglich war der Kita-Start bereits für März geplant. Doch jetzt muss das Konzept erst einmal zur Beratung in die politischen Gremien der Stadt. Denn die soll mit Geld eintreten, für die Erstausstattung und eine Förderung des laufenden Betriebs. Beitragsfreiheit wird auch für die Waldkinder gelten. Eltern, die ihre Kinder in der freien Natur betreut wissen wollen, müssen allerdings Vereinsmitglied werden. 60 Euro kostet das jährlich.

So eine Jurte soll das Zentrum des Waldkindergartens in Mardorf werden. (Entwurf) Quelle: privat

Als Standort wurde ein lichtes Kiefernwäldchen bei Mardorf auserkoren. Der Eigentümer hat bereits in Aussicht gestellt, die Nutzung zu erlauben. Der Standort liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet. Ein abschließendes Gespräch mit dem Jugendamt, den zuständigen Behörden für dieses Gebiet und mit dem Eigentümer des Waldes wird es in wenigen Tagen geben. „Wir haben so viele Gespräche geführt, so viele Anforderungen umgesetzt. Das wird schon klappen“, sagt Guth.

Eine Jurte wird der Dreh- und Angelpunkt

Das Wäldchen wird der Kindergarten sein, Dreh- und Angelpunkt für die Kinder eine Jurte. Solche Rundbauten nach mongolischem Vorbild seien schon in anderen Waldkindergärten erprobt worden, sagt Guth. Ihr ältester Sohn besuchte bereits einen Waldkindergarten. Die Begrüßungsrunde am Morgen, gemeinsame Mahlzeiten und Basteln gehören zu dem Konzept. Für die kalten Tage gibt es einen Ofen. Dringende Bedürfnisse sollen die Kinder in einer Komposttoilette befriedigen können. Der Rest ist Wald – zum Spielen, Erkunden, Entdecken, Lernen und um der Fantasie Flügel zu verleihen. Die Einrichtung soll künftig täglich von 8 bis 14 Uhr und für Kinder von drei bis sechs Jahren geöffnet sein.

Stefanie Guth (dritte von rechts) im Kreis der Gründungsmitglieder des Vereins Naturverbunden. Quelle: privat

Betreuer gesucht

Derzeit werden allerdings noch Betreuer gesucht. Eine Gruppenleitung und eine Fachkraft, jeweils in Vollzeit, sowie eine Teilzeitkraft will der Verein einstellen. Erste Bewerbungen lägen vor, weitere Interessenten könnten sich aber gerne noch per E-Mail an naturverbunden-ev@web.de melden, sagt Guth.

Von Beate Ney-Janßen