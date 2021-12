Mardorf

Denkt Mardorfs Chronist Friedrich Dankenbring an frühere Weihnachten, dann erinnert er sich an Aloys Bunge und meint immer noch, dessen Leierkastenklänge zu hören. „Mit Drehorgel und Geschenken ist er Heiligabend durch die Straßen gezogen und hat die Bedürftigen beschenkt“, berichtet Dankenbring.

Irgendwann in den Sechzigerjahren habe Bunge diesen Weihnachtsbrauch begonnen, erzählt der Chronist. Der hannoversche Geschäftsmann hatte sich während eines Mardorf-Urlaubs in den Ort verliebt und sich dort mitsamt seiner Familie niedergelassen. In Hannover betrieb er ein großes Bekleidungshaus, mancher hat vielleicht noch die markige Radiowerbung im Ohr: „Bunge, Bunge!“ Er schuf für sich und seine Familie eine luxuriöse Villa nahe dem Ufer des Steinhuder Meeres. Heute ist das Haus zum edlen Domizil mit Ferienwohnungen umgestaltet.

Zentraler Platz ist nach Bunge benannt

Bunge, der 1993 starb, war ein reicher Mann, aber einer, der auch die soziale Verantwortung spürte: Die Weihnachtsaktion war nicht das Einzige, was er für seine Wahlheimat tat. Er engagierte sich für die Feuerwehr, gründete den Spielmannszug und schob die Dorferneuerung in Mardorf an. Die Mardorfer bedankten sich bei ihm posthum mit der Benennung ihres zentralen Platzes nach ihm: dem Aloys-Bunge-Platz.

Von dem, was Bunge für Mardorf tat, ist vieles geblieben. Nur Geschenke am Heiligabend für solche, die nicht allzu begütert sind, die gibt es so nicht mehr.

Von Beate Ney-Janßen