Mardorf

Technik begeistert. Das hat das Team des Mardorfer Heimatmuseums immer wieder festgestellt. Weshalb es seine Ausstellung jetzt um technische Geräte vom Kassettenrekorder der ersten Stunde bis zum Handy, das noch keine 20 Jahre auf dem Buckel hat, ergänzt.

„Eine halbe Wagenladung haben wir bekommen“, sagt Horst Kohlmann und greift zu einem schweren Mobiltelefon. Die Geräte brachten Anfang der Neunzigerjahre einiges mehr auf die Waage als die heutigen Leichtgewichte. Der Saurier unter den Handys ist eines der neuen Museumsstücke, die Kohlmann gemeinsam mit Burkhard und Heike Görth ins Dachgeschoss geschleppt hat, und die sie nun begeistert vorführen.

Fritz Wunderlichs Tenor knarzte auf dem Rekorder

„Der erste Kassettenrekorder überhaupt“, sagt Burkhard Görth und zieht ein flaches Gerät im Grau der Sechzigerjahre aus dem Regal. Ähnlich antiquiert wie der Rekorder ist die Kassette, die darin ruht. Funktionierte das Gerät noch, würde nun Fritz Wunderlich „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ in reinstem Tenor erklingen lassen. Sofern die geneigten Hörer sich das Scheppern der damals noch jungen Technik wegdenken.

Der erste Kassettenrekorder, der jemals auf den Markt kam, gehört zu den Ausstellungsstücken – zusammen mit passendem Gesang von Fritz Wunderlich. Quelle: Beate Ney-Janßen

Plattenspieler, Videokameras, Projektoren – all das gehört zu den neuen Museumsstücken. „Wenn wir Schulklassen hier hatten, war die mechanische Schreibmaschine immer der Hit“, sagt Heike Görth. Was nicht mehr ganz so junge Semester noch gut kennen, sei für die Kinder vollkommen neu und staunenswert. Weswegen das Museum nun auch in dieser Richtung seine Sammlung erweitere. Also hin zu jüngerer Technik. Selbst dann, wenn die Stücke noch nicht Kriterien erfüllen, die einem Auto ein „H“ für historisch im Nummernschild einbringen könnten – diese müssen vor mindestens 30 Jahren in den Verkehr gebracht worden sein.

Hoffen auf Museumsöffnung noch dieses Jahr

Die Freude über die Erweiterung der Sammlung ist das eine, was Ehepaar Görth und Kohlmann zum Ausdruck bringen. Das andere ist die Hoffnung darauf, dass ihr Museum angesichts der langen Schließzeit nicht in Vergessenheit gerät. Bis zur Jahresmitte würden sie garantiert nicht wieder öffnen können, sagt Heike Görth. Auf die zweite Jahreshälfte hoffen sie aber alle. Und dann auch wieder auf Schulklassen, die Leben in das Museum bringen, neugierig sind, ausprobieren wollen. Beispielsweise die jüngsten technischen Errungenschaften. Und Burkhard Görth freut sich schon darauf, einige davon selbst zu reparieren.

Von Beate Ney-Janßen