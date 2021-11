Mardorf

Zu heftigen politischen Reaktionen haben in dieser Woche Aussagen geführt, die am Dienstagabend im Mardorfer Ortsrat gefallen sind. Dort hatten Vertreter der CDU, UWG und SPD über ein geregeltes Mitspracherecht des Ortsrats Mardorf bei Angelegenheiten die gemeinsame Grundschule Schneeren betreffend diskutiert. Ortsbürgermeister Hubert Paschke (CDU) hatte unter anderem davon gesprochen, im Fall eines Neubaus „eigene Flächen“ anzubieten.

Im Nachgang distanzierte sich Paschke am Freitag von dieser Aussage. „Die Schule bleibt in Schneeren. Es gibt keine Standortfrage“, so Paschke. In der Sitzung sei es lediglich darum gegangen, grundsätzlich die Möglichkeiten der institutionalisierten Mitsprache in Schulfragen bei der Stadt anzufragen. Formell fallen die jetzt in den Aufgabenbereich des Ortsrats Schneeren. Wortbeiträge, die dabei auch den Standort eines möglichen Neubaus betrafen, wertet Paschke im Nachhinein als „Geplänkel“. So hatte SPD-Ortsrat Josef Ehlert in der Sitzung bemerkt, ein Neubau in Mardorf ließe sich ähnlich wie in Helstorf im laufenden Betrieb regeln. Ehlert bewertete seine Äußerungen im Nachgang als „ketzerisch“, also als nicht ganz ernst gemeinte Spitze mit Blick auf die Standortfrage in Mandelsloh-Helstorf. Die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Silvia Luft erteilte am Donnerstag einer „Standortfrage“ ebenfalls eine klare Absage. „Die Standortfrage will keiner mehr anfassen“, versicherte sie.

Von Mario Moers