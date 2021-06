Mardorf

Die Trödelmärkte auf dem Parkplatz am Pferdeweg sind einer der größten Anziehungspunkte Mardorfs. Coronabedingt sind sie im vergangenen Jahr komplett ausgefallen. Am Sonnabend, 12. Juni, dürfen alle nun erstmals wieder verkaufen, feilschen und kaufen.

Von März bis November reicht die Saison der Trödelmärkte am Nordufer. Zweimal monatlich treffen sich Liebhaber dessen, was sich in Kellern und Dachböden ansammelt. Die einen, um einige leere Kartons und ein volleres Portemonnaie zurückzutragen. Andere mit Taschen voller entdeckter Schätze. Veranstalter Pierre Gantier erzählt, dass sein Telefon kaum noch stillsteht, seit er zu Wochenbeginn den ersten Flohmarkttermin seit rund eineinhalb Jahren plakatiert hat. Die Sehnsucht sei groß.

Mehr Stände als freie Plätze erwartet

Freie Plätze für Stände allerdings seien beim ersten Flohmarkt keine Selbstverständlichkeit, sagt er. Er rechnet damit, dass alle, die nach 7 Uhr mit bepacktem Wagen bei ihm vorfahren werden, unverrichteter Dinge wieder abfahren müssen. Das liege zum einen an dem großen Interesse. Zum anderen liege es aber auch daran, dass er seine Flohmarktfläche zunächst reduzieren müsse: Auf dem Stichweg Achter Heidorns Huuse zwischen Pferdeweg und Meerstraße könne er bislang noch keine Stellfläche anbieten. Und auf dem Parkplatz gelte: 500 Menschen dürfen gleichzeitig dort sein. An den Ein- und Ausgängen wird also gezählt.

Der Stichweg Achter Heidorns Huuse ist in früheren Jahren für Flohmarktstände genutzt worden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Nichtsdestotrotz: Die Trödelmärkte beginnen wieder. „Das sind wichtige Veranstaltungen für Mardorf“, sagt Nina Vanessa Bergmann von der Steinhuder Meer Tourismus GmbH. Und die erste Veranstaltung seit Langem für Mardorf. Auch sie freut sich darauf.

Der zweite Flohmarkt am Pferdeweg ist bereits für Sonnabend, 26. Juni, geplant. Eine Übersicht über alle Märkte ist unter www.troedelmarkt-mardorf.de hinterlegt. Gantier ist für Fragen unter Telefon (05021) 9175050 oder (0177) 2685056 erreichbar.

Von Beate Ney-Janßen