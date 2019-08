Mardorf

In Mardorf laufen die Vorbereitungen für das sechste Sommerfest am nördlichen Ufer des Steinhuder Meeres auf vollen Touren. Lokale Vereine und Institutionen richten unter der Regie des Dorfgemeinschaftsvereins die zweitägige Party aus. Die startet in diesem Jahr ein Wochenende später als gewohnt. „Aus organisatorischen Gründen“, heißt es von den Veranstaltern, andere Termine der Künstler hätten dem Wunschwochenende im Weg gestanden. Bunt und fröhlich geht die Sause diesmal am Sonnabend, 7. September, mit dem Festumzug der Erntewagen los.

Erntekrone wird im Festzelt aufgehängt

Die fantasievoll geschmückten Vehikel starten um 14 Uhr vom Schützenplatz Vor der Mühle aus in Richtung Festzelt, wo die Wagen anschließend geehrt werden und die Erntekrone hochgezogen wird. Ab 15 Uhr beginnt im und am Festzelt Unter den Eichen der Familiennachmittag mit Aktionen und Präsentationen der Vereine und Gruppen. Für die musikalische Untermalung sorgt die „ Lehmkuhlen Brass Band“. Bei Kaffee und Kuchen können es sich Besucher im Zelt gemütlich machen.

Mit viele Liebe bauen die Mardorfer ihre Wagen zum Ernteumzug – und kostümieren sich auch selbst. Quelle: Thomas Lunitz

Magier tritt am Sonnabend auf

Magisch soll es am Abend im Festzelt zugehen: Ab 20 Uhr tritt Zauberkünstler Jan Langreder auf. Er will mit professioneller Zauberkunst seine Gäste nicht nur verblüffen, sondern mit seinen witzigen Moderationen auch bestens unterhalten. Tanzen und feiern bis in die Morgenstunden wollen die Mardorfer und ihre Gäste am ersten Abend ab 22 Uhr: Disco-Party mit DJ steht auf dem Programm.

Zweiter Festumzug am Sonntag

Der Sonntag startet für die Besucher mit einer Zeltandacht von Pastor Friedrich Kanjahn. Ab 12.30 Uhr gibt es im Festzelt eine halbe Stunde Lieder, einen Psalm und Anstöße zum Nachdenken. Ab 14 Uhr ziehen die Umzugswagen ihre zweite Runde durch das Dorf und ab 15 Uhr steht wieder die Familie im Mittelpunkt des Sommerfestes. Diesmal mit Musik vom Rehburger Spielmannszug.

Info: Karten für die Show „Magische Momente“ mit Jan Langreder kosten 7,50 Euro im Vorverkauf. Es gibt sie im Hofladen Niemeyer und im Hofladen Denker. An der Abendkasse zahlen Besucher 12,50 Euro. Die anschließende Disco-Party ist im Preis inbegriffen.

Von Mirko Bartels