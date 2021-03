Mardorf

Kaiser Wilhelm steht in Mardorf – und zwar aufrecht. Das kann Wolf-Dieter Hengstmann bezeugen. Er weiß sogar den exakten Standort nahe der Kreuzung An den Kohlhöfen und Poggenecke. Hengstmann hat gerade ein 40 Zentimeter tiefes Loch für den Apfelbaum mit dem majestätischen Namen gebuddelt.

Am Sonnabend war in Mardorf körperlicher Einsatz gefragt. Die Baumschule lieferte auftragsgemäß zwölf junge Apfelbäume, zwei Zwetschgen, zwei Pflaumen und eine schwarze Knorpelkirsche. Die bunte Obstbaumtruppe mit originellen Namen wie Celler Dickstiel, Roter Eiser, Biesterfelder Renette und James Grieve soll künftig auf der städtischen Fläche gedeihen und die Brache in eine Streuobstwiese verwandeln.

Blüten sollen zu unterschiedlichen Zeiten

Die Gewächse sollen sich dabei weder gegenseitig Licht noch Wasser nehmen. Die Blüten der jeweiligen Sorten sollen zu unterschiedlichen Zeiten aufgehen, damit Insekten über einen möglichst langen Zeitraum Nektar saugen können. Auch der jeweilige Erntezeitpunkt soll sich über lange Spanne erstrecken. Soweit der Plan.

Mardorfs Aktivposten übermittelten den Wunschzettel an die Baumschule. „Wie sich der Plan zur Wirklichkeit verhält, könnten ja Grundschüler ab Frühjahr protokollieren“ sagt Projektleiter Friedrich Dankenbring und ist damit gedanklich schon bei einer möglichen Nachfolgeaktion.

Rentner buddeln im Mardorfer Sand

„Da ist ja richtig was los“, sagt Christopher Kirk. Er radelt mit Tilda (1) und Felix (3) durch die kalte Morgenluft und kommt zufällig an der Projektfläche vorbei. Was die Kinder zu sehen bekommen, ist aufregender als jede Bilderbuchillustration: Da werden tiefe Löcher gebuddelt und Stützpfähle in die Erde geklopft. Ein Mann stiefelt mit einer Seilraupe im Arm über das Gelände. Zwei Traktoren sind ebenfalls im Einsatz.

Zur Galerie Seit 2019 planen Mardorfer eine Streuobstwiese. Im März 2021 geht das Projekt dank der Dorfgemeinschaft in die Realisierungsphase. Viele Ehrenamtliche greifen zur Schaufel und setzen 17 Bäume.

Wie die Kinder sehen können, haben auch Erwachsene Spaß im Sandkasten. „Das sind alles Rentner. Die haben die Zeit“, sagt Dankenbring zur Zusammensetzung der fleißigen Mannschaft. Er ist überrascht, dass so viele Mardorfer mitmachen. Die Pflanzaktion bietet ihnen eine coronakonforme Möglichkeit, sich einzubringen. Man arbeitet an der frischen Luft, hält Abstand, wirkt doch zusammen und gestaltet etwas Gutes für die Natur und Zukunft des Ortes.

„Ohne Stadt und Sponsoren nicht machbar“

Ganz unter sich bleiben die Männer aber nicht: Merle Struckmann sitzt am Lenkrad ihres Traktors und bildet mit Vater Karl-Heinz ein Einsatzteam. Gudrun Dankenbring liefert derweil Kaffee und Kekse und Gerda Struckmann schaut sich das Treiben wohlwollend an wie die Passanten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ende des Arbeitseinsatzes betont Dankenbring: „Erwähnen Sie unbedingt, dass alles hier ohne Stadt und Sponsoren nicht machbar wäre.“ Die Seniorenresidenz Steinhuder Meer spendete 1000 Euro, die örtliche Gasfördergesellschaft Neptune Energy überwies 2805 Euro. „Das reicht für genau 17 Bäume“, freut sich der ehrenamtliche Ortschronist und wedelt mit dem Pflanzplan. Natürlich hat er alles sorgfältig dokumentiert.

Von Patricia Chadde