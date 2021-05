Mardorf

„Manche Ferienhausbesitzer lassen sich sogar unseren Gemeindebrief zuschicken“, sagt Friedrich Kanjahn. Diejenigen, die an ihren freien Tagen in Mardorf gern die Urlauberseelsorge des Pastors in Anspruch nehmen. Sich um Urlauber zu kümmern ist ein Bereich, in den er „irgendwie hineingerutscht“ sei, sagt Kanjahn – weil der Touristenort Mardorf zu seiner Pfarrstelle gehört.

Urlauberseelsorge – unter diesem Stichwort fasst Kanjahn einiges zusammen. Die Urlauber am Steinhuder Meer, die oft regelmäßig kommen, fallen ihm ein. Etliche mit eigenem Ferienhaus. Für sie ist er Ansprechpartner, wenn sie Bedarf haben. „Sinnsuche spielt auch im Urlaub eine nicht unwesentliche Rolle“, sagt er. Für manche gerade dann. Weil sie sich dann trauten, in Kirchen zu gehen. Diejenigen, denen es zu Hause wegen der Nachbarn peinlich sei. Kanjahn schmunzelt. Ja, manchen ist es peinlich, sich zu Religiosität zu bekennen.

Prospekte weisen auf Campingplätzen auf Kirchenangebote hin

Gern würde Kanjahn den Urlaubern mehr Angebote machen, direkt auf sie zugehen. Als Pastor für zwei Gemeinden – Schneeren und Mardorf – bleibe ihm dazu aber nicht die Zeit. Also beschränke er sich darauf, mit Prospekten bei den Tourismusverbänden und auf den Campingplätzen aufmerksam zu machen.

Aber auch den jährlichen Gottesdienst am Badestrand der Weißen Düne rechnet er zu dieser Form der Seelsorge. Rund ein Drittel derjenigen, die dann im Sand sitzen, seien Urlauber. Termin für dieses Jahr ist Sonntag, 8. August, 10.30 Uhr.

Zuständig fühlt er sich auch für die Durchreisenden. Etwa diejenigen, die die Mardorfer Kapelle als Radwegekirche nutzen. oder auch die Kirche in Schneeren. Er kenne das schon. Wenn eine Radler-Gruppe um die Kirche kurve, offensichtlich unschlüssig, ob sie nun hineingehen solle – dann nehme er den Schlüssel vom Haken, sperre auf und lade ein.

Geöffnete Kapelle und bei Bedarf ein Pilgersegen

In Mardorf sind es zudem die Pilger. Unterwegs auf dem Exkurs, der auf dem Pilgerweg Loccum-Volkenroda vom Kloster Loccum zum Kloster Mariensee ausgewiesen ist. Auf der Tagesetappe liegt Mardorf nahezu in der Mitte des Weges. Das sei einer der Gründe, weshalb die Kapelle in den Sommermonaten täglich verlässlich von 10 bis 17 Uhr geöffnet sei. Auf Anfrage spendet er dort auch einen Pilgersegen. „Das habe ich auch schon mal mit einer kompletten Andacht kombiniert“, erzählt der Pastor und fügt hinzu: „Das war ganz schön aufwendig.“

Für den Seelsorgerstrandkorb an der Weißen Düne fehlt die Zeit

Im Gegensatz zu manchen Kollegen hat er nämlich keine Stellenbeschreibung als Urlauberseelsorger, sondern übernimmt diese Aufgaben freiwillig. Gern würde er mehr tun: „Das ist ein weites Feld, in dem die Kirche noch Nachholbedarf hat“, sagt er. Auch wenn es schon viele schöne Beispiele gebe. Wie den Seelsorgestrandkorb in Neuharlingersiel, in dem ein Pastor sitze, der einfach anbiete, sich zu ihm zu setzen und ins Gespräch zu kommen.

Aber auch wenn Friedrich Kanjahn nicht die Zeit hat, um in einem Strandkorb an der Weißen Düne zu sitzen, geht er doch gern auf jede Anfrage ein. Wer das Gespräch mit ihm als Pastor oder als Urlauberseelsorger sucht, erreicht ihn telefonisch unter (05036) 566 oder per E-Mail an friedrich.kanjahn@evlka.de.

Von Beate Ney-Janßen