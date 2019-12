Tassen und Kalender mit den Bildern der Galerie am Bahnhof verkaufen sich gut. Wer noch eine persönliche Widmung des Künstlers Marek Konarski darauf haben möchte, kann ihn am Freitag, 6. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle von HAZ und NP am Wallhof treffen.