Aus Mariensee, Basse/Averhoy und Empede sind die freiwilligen Feuerwehren am Dienstag, 29. Dezember, gegen 20 Uhr, in Mariensees Kötnerweg ausgerückt. Ein Rauchmelder in einer Wohnung piepte eindringlich, woraufhin Nachbarn die Einsatzkräfte informiert hatten.

Der Auslöser des Alarms stand in der Küche der Wohnung eines Mehrfamilienhauses und schmurgelte vor sich hin: ein Topf, in dem das Wasser verkocht war und fünf Würstchen auf dem Boden unrettbar verbrannt. Da niemand zu Hause war, musste die Feuerwehr sich Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Mit Atemschutz ging ein Trupp in die Wohnung und holte den Topf vor die Haustür. Mit einem Überdruckbelüfter wurde das Haus rauchfrei gehalten.

