Mariensee

Gackern und Krähen schallt seit einigen Tagen aus dem Garten der Grundschule Mariensee, denn dort ist ein Hühnermobil zu Gast. Betreut und versorgt werden die Tiere von den Kindern.

Hühner füttern, Stall säubern, Eier einsammeln und daraus Waffeln backen – die Kinder haben viele Aufgaben übernommen. Eine spannende Sache. Dominik schaut gern zu, wenn die Hühner in der Erde scharren, Maya kann die Hühner bereits anhand ihres Federkleids auseinanderhalten, und Erik ist begeistert, weil seine Klasse dem Hahn im Stall einen Namen geben durfte. Die Kinder haben sich auf Werner geeinigt.

Respektvoller Umgang mit Hühnern ist eines der Ziele

Das Hühnermobil kommt vom Biohof aus Brelingen. Maria Hemme und Moritz Tepelmann verleihen es nicht zum ersten Mal an eine Schule. Bedürfnisse, Lebensweise und Körperbau der Tiere, verantwortungsvolle, respektvolle Hühnerhaltung und die Bedeutung von nachhaltig erzeugten Lebensmitteln – all das sollen die Kinder in diesem Unterricht der anderen Art lernen, beziehungsweise es soll ihnen nähergebracht werden.

Drei Wochen bleibt der Stall in Mariensee, dann müssen sich die Kinder von Werner und den gackernden Hühnern verabschieden. Der Plan steht aber schon fest, das Hühnermobil in vier Jahren ein weiteres Mal zu buchen.

Von Beate Ney-Janßen