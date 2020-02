Mariensee

Ganz geht er nicht. Auch wenn Heinrich „Heiner“ Zieseniß ( CDU) seinen Rücktritt als Ortsbürgermeister erklärt hat, will er dem Ortsrat erhalten bleiben und auch etliche Aufgaben weiter erfüllen, zum Beispiel die Buchhaltung. Nur für die großen Ansprachen fehlt ihm schlichtweg die Stimme. Nach einer Stimmbandoperation im vergangenen Jahr kam sie entgegen ersten Hoffnungen nicht wieder. „Viel und laut zu reden, das klappt einfach nicht mehr“, sagte Zieseniß.

Nicht dass es seine Art wäre, große Reden zu schwingen. Zieseniß ist lieber Macher, führt Menschen zusammen, sucht Lösungen und setzt sie um. „Herr Zieseniß, wir hören ja gar nichts aus Mariensee“, habe er mal aus der Stadtverwaltung gehört. Da lächelt er zufrieden. „Was sollen wir von der Stadt wollen? Dann läuft das durch vier Ausschüsse, dauert ewig, und nachher passiert doch nichts“, sagt der gelernte Landwirt.

Mehr als 18 Jahre war er Ortsbürgermeister

Sich für sein Dorf einzusetzen ist für den heute 69-Jährigen selbstverständlich. Spätestens seit er 1986 in den Ortsrat gewählt worden ist, der neben Mariensee auch für die Nachbardörfer Empede, Himmelreich und Wulfelade zuständig ist. Fünf Jahre lang war Zieseniß Stellvertreter seines Vorgängers Werner Herrmann, bis er 2001 selbst als Ortsbürgermeister das Ruder übernahm. Seine unaufgeregte und verbindliche Art kommt gut an: Regelmäßig fuhr er für die CDU Rekordergebnisse ein.

Gemeinsam fürs Klosterdorf (von links): Heiner Zieseniß wirbt mit Martina Henning, Heidi Wolfstein und Franz Ellendorff für das Kreiserntefest, das 2005 in Mariensee stattfand. Quelle: Dirk von Werder (Archiv)

Nach Mariensee kam er 1973, um am Institut für Tierzucht und Tierverhalten zu arbeiten, heute Friedrich-Löffler-Institut für Nutztiergenetik. „Eigentlich wollte ich nur zwei, drei Jahre bleiben“, sagt Zieseniß. Seine Frau stammt aus dem Landkreis Peine, er aus dem Landkreis Hildesheim. Doch es kam anders: Zieseniß stieg schnell auf, wurde erst Leiter der Versuchsstation in Mariensee, später auch in Mecklenhorst. Und er engagierte sich im Dorf. „Ich war ja immer unterwegs, da hatte ich viele Kontakte und konnte meine Zeit ziemlich frei einteilen“, sagt er.

Fusion der Sportvereine war viel Arbeit

Der neue TSV-Chef Arndt Zieseniß (links) und Geschäftsführer Gerd Niklaus (rechts) gratulieren Heiner Zieseniß zur Ehrenmitgliedschaft. Quelle: privat

Sein erster Streich war die Fusion der beiden kränkelnden Sportvereine aus Mariensee und Wulfelade zum TSV. Inzwischen ist es 31 Jahre her, dass Zieseniß von Hof zu Hof ging, die Funktionsträger nach und nach überzeugte und letztlich die ehemaligen Rivalen zu Kameraden formierte. 1989 wurde der TSV Mariensee-Wulfelade gegründet, Zieseniß war sein erster Vorsitzender. Und zwar bis 33 Jahre später, 2017, sein Sohn Arndt das Ruder übernahm. „Trotzdem mische ich da noch mit, zum Beispiel für die Fußball-Stadtmeisterschaft im Sommer.“

Engagement bei Umleitung und Südlink

Ihm geht es um die Sache, das hat er bei vielen Projekten bewiesen. Sei es, als er sich gemeinsam mit den Nachbarn aus Basse und Suttorf engagierte, um die Folgen der B-6-Umleitung möglichst gering zu halten. Zweieinhalb Jahre lang rollte der Schwerlastverkehr durch die Dörfer. „In Empede hat sich seltsamerweise niemand wirklich daran gestört“, sagt Zieseniß, der sich um Ampel und Beschilderung kümmerte, mit einer Unterschriftenaktion im Dorf aber wenig Resonanz fand. Auch das Thema Südlink hatte Zieseniß früh im Griff, sorgte dafür, dass die Trasse nun mit Abstand am Evenser Moor vorbei führt statt mitten hindurch. Und die Gründung des Dorfladens hat er eng begleitet.

Grundsteinlegung für den Dorfladen Mariensee im März 2018: Ortsbürgermeister Heinrich Zieseniß lässt einen Umschlag mit Grußworten in der Zeitkapsel verschwinden. Quelle: Benjamin Behrens (Archiv)

Um Baustellen wie das Dorfgemeinschaftshaus in Wulfelade oder die Bewerbung der acht Dörfer um Mariensee und Bevensen um das Dorferneuerungsprogramm will sich Zieseniß weiter kümmern, auch wenn er in die zweite Reihe tritt. „Sorgen macht mir auch, dass wir in Mariensee kein Bauland haben.“ Um seine Nachfolge bewirbt sich CDU-Parteifreund Ulrich Baulain. Die Wahl ist für Donnerstag, 13. Februar, terminiert. Um 19 Uhr kommt dann der Ortsrat für eine kurze Sitzung im Gasthaus Bartling in Wulfelade zusammen. Anschließend wird Abschied gefeiert, mit Freunden und Weggefährten aus den Dörfern. Sicher wird es da einige Lobreden auf den Macher von Mariensee zu hören geben. Doch der winkt nur bescheiden ab. „Ich bin gewählt worden und habe meine Pflicht getan.“

