Aus der Lindenstraße dürfen Autofahrer ab sofort wieder in die Marschstraße einbiegen. Die dort im November versuchsweise eingeführte Regelung der sogenannten unechten Einbahnstraße ist aufgehoben, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. An der Stockhausenstraße nebenan bleibt die Regelung aber bestehen. Die Einfahrt in eine unechte Einbahnstraße ist aus einer Richtung verboten, sonst ändert sich nichts. Von den Grundstücken aus etwa darf man in beide Richtungen fahren, auch das Parken ist an beiden Straßenseiten erlaubt.

Regelung bewährt sich nur in der Stockhausenstraße

An der Stockhausenstraße habe sich diese Regelung sehr bewährt, sagt Gleue. Dort habe sich die Verkehrssituation vor der Schule merklich entspannt, auch weil die Straße auf Höhe des Eingangstors zum Schulhof baulich verengt ist. An der Marschstraße habe die Regelung nur bedingt Erfolg gehabt, so Gleue weiter. Auch dort fuhr zwar weniger Durchgangsverkehr. Doch es gab Schwierigkeiten: Da die Ampel an der Kreuzung Marschstraße/ Wunstorfer Straße aus Richtung Lindenstraße nicht mehr erreichbar war, wichen viele Fahrer über umliegende Straßen aus, hatten aber Probleme beim Linksabbiegen. So habe es teils halsbrecherische Abbiegevorgänge auf die viel befahrene B 442 gegeben, zum anderen vermeidbaren Durchgangsverkehr vor der Grundschule Stockhausenstraße.

Eine Grafik der Stadt zeigt die Regelungen für Stockhausen- und Marschstraße im Überblick. Quelle: Stadt Neustadt

Fahrer sind auf freier Straße schneller unterwegs

Auch das Parkverhalten an der Marschstraße brachte Probleme: Die meisten Anwohner parkten nur noch am südlichen Fahrbahnrand, so blieb mehr Platz, und viele Autofahrer fuhren schneller durch. Zuvor hatten versetzt abgestellte Fahrzeuge den Verkehr noch ausgebremst. Dass das Parken auf beiden Seiten auch weiterhin erlaubt gewesen wäre, wussten offenbar die wenigsten Verkehrsteilnehmer. Ein Anwohner berichtet sogar, dass er mehrmals von Mitbürgern beschimpft wurde, weil er sein Fahrzeug wendete und es vor seinem Grundstück abstellte. Zwar hat er sich damit gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) richtig verhalten, aus Unwissenheit über die Rechtslage wurde er aber zur Zielscheibe anderer Verkehrsteilnehmer. Teilweise sei sein Auto sogar bespuckt worden, berichtet er.

Halteverbot soll auch Fahrer bremsen helfen

Statt des Einfahrtsverbots stehen an der Marschstraße jetzt testweise Halteverbotsschilder – in der Hoffnung, dass die geparkten Fahrzeuge einen Zickzackkurs vorgeben werden. Zunächst werde das Parken nur zwischen den Einmündungen in die Schwiecheldstraße und die Neue Straße am südlichen Fahrbahnrand untersagt. Zwar fielen durch diese Regelung zwei, drei Parkplätze weg, die Vorteile überwögen aber, meint Gleue.

