Sie verbinden arabische Lyrik und zeitgenössischen Jazz zu einer poetischen und emotionalen Mischung: Das Quartett Masaa gastiert am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Schloss Landestrost. Der gebürtige Libanese Rabih Lahoud hat die Ethno-Jazzband gegründet, er steuert den Gesang bei.

Damit beschäftigt er sich, seit er neun Jahre alt ist. Begonnen hat er mit liturgischen Gesängen. Sein Studium startete er mit 15 Jahren am Konservatorium in Beirut, wechselte mit 19 nach Deutschland. Inzwischen, mit fast 38, liegt sein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, wo er als Sänger, Chorleiter und Vocalcoach arbeitet.

Neues Album erscheint noch im Februar

Die Musiker verweben tief empfundene Verse und Jazzmusik, kombinieren das mit der Lyrik aus Abend- und Morgenland. Neue Titel heißen „Fadai“ und „Herzlicht“. Das neue Album „Irade“ soll in den nächsten Tagen erscheinen. Für den Vorgänger „outspoken“ (2017) wurde die Band mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet, Lahoud wurde zudem für den Echo-Jazz in der Sparte „Bester nationaler Sänger“ nominiert.

Zusammenspiel ist intensiv

Zur Band gehören auch Trompeter Marcus Rust und Schlagzeuger Demian Kappenstein. Im vergangenen Jahr begann mit Reentko Dirks an der Doppelhalsgitarre eine klangliche und personelle Neuausrichtung. Dirks ist ein Forscher von bisher unbekannten Klängen auf der Akustikgitarre und prägt den neuen Sound von Masaa mit seinem Stil auf besondere Weise. Bei Auftritten ist das intensive Zusammenspiel der Musiker fast mit Händen zu greifen.

Karten für das Konzert am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Schloss Landestrost kosten 19, ermäßigt 13 Euro. Es gibt sie an der Konzertkasse im Schloss, an bekannten Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen von HAZ/NP sowie im Internet auf www.reservix.de.

Von Kathrin Götze