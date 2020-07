Neustadt

Gemeinsam mit der Polizei haben Mitarbeiter des Bürgerservice am Freitag auf dem Neustädter Wochenmarkt die Maskenpflicht kontrolliert. In nur einer Stunde wurden rund 60 Personen ohne Maske angetroffen. Viele setzten ihre Masken erst auf als sie die Kontrolle bemerkten. „Nur in Einzelfällen reagierten die Marktbesucher aber uneinsichtig“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Zwei Personen hatten keine Masken dabei, sie weigerten sich auch, Alternativen zu nutzen oder Masken vor Ort zu kaufen. Die beiden wurden daraufhin von den Polizeikräften des Marktes verwiesen.

Auch Ordnungswidrigkeitsverfahren denkbar

Die Stadtverwaltung betont noch einmal, dass an jedem Markttag auch weiterhin Maskenpflicht herrscht. Bei der aktuellen Kontrolle wiesen die Mitarbeiter lediglich auf die Maskenpflicht hin und führten aufklärende Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern – die beiden des Platzes verwiesenen Maskenverweigerer blieben die Ausnahmen. Geplant ist, künftig rund um den Markt mit Schildern an die Maskenpflicht zu erinnern. „Bei erneuten Kontrollen können aber auch Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, wenn Marktbesucher ohne Maske angetroffen werden“, sagt Schley. Ein Rundgang war bereits für die vorige Woche vorgesehen. Er war kurzfristig abgesagt worden, weil die Polizei an anderer Stelle benötigt wurde.

Von Mario Moers