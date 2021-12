Neustadt

Auf der Mecklenhorster Straße müssen sich Autofahrer Anfang der nächsten Woche auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die neue Tankstelle dort soll an das Kanalnetz angeschlossen werden. Daher müsse die Landesstraße 193 in diesem Bereich einseitig gesperrt werden, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Auch die Bundesstraße 6 ist von der Maßnahme betroffen: Die Abfahrt Otternhagen (bei McDonalds) steht dann vorübergehend nicht zur Verfügung. Die Arbeiten sollen am Montag, 6. Dezember, beginnen und voraussichtlich drei Tage dauern. Während dieser Zeit regelt auf der Mecklenhorster Straße eine Ampel den Verkehr.

B-6-Abfahrt wird parallel gesperrt

Radfahrer in Richtung Gewerbegebiet sollen sich dann auf die Fahrbahn einfädeln und das Baufeld dort passieren. Fußgänger sollten die Mecklenhorster Straße wie bisher bereits am Zebrastreifen in Höhe Gartenstraße überqueren. Die gleichzeitige Sperrung der B 6-Abfahrt wende die Gefahr ab, dass sich die abfahrenden Fahrzeuge von der Baustelle bis auf die Bundesstraße zurückstauten, sagt Gleue.

Weil durch diese Regelung zugleich nur zwei statt drei Ampeln benötigt würden, könnten noch längere Wartezeiten vor den jeweiligen Lichtsignalanlagen auf der Mecklenhorster Straße verhindert werden, sagt Gleue. Die Auffahrt auf die B 6 ist von der Maßnahme nicht betroffen und bleibt geöffnet. Für den B 6-Verkehr wird keine Umleitung ausgeschildert, weil die Abfahrt Otternhagen überwiegend von ortskundigen Fahrerinnen und Fahrern genutzt wird.

Wer aus Richtung Garbsen/Hannover kommt und ins Gewerbegebiet Ost möchte, sollte die Bundesstraße bereits an der Abfahrt Bordenau verlassen, empfiehlt Gleue. Wer mit dem Wagen in die Innenstadt möchte, nutzt die Abfahrt Leinstraße.

Von Kathrin Götze