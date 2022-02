Neustadt

720 Jahre Tradition, und plötzlich geht es ganz schnell auch ganz anders. Die historische Entscheidung in Hannover, das Amt des Bruchmeisters auf dem weltgrößten Schützenfest künftig nicht mehr nur Männern zu gestatten, schlägt Wellen bis Neustadt. Jetzt fordern auch die dortigen Stadt-Grünen mehr Gleichberechtigung auf dem Neustädter Schützenfest. „Es ist uns ein dringendes Anliegen, dass Frauen und queere Menschen dort künftig ebenfalls eine größere Rolle spielen“, begründet die Grünen-Ratsfrau Marie Zoey Wolters den eigenen Vorstoß. Die Grünen-Ratsfraktion begrüßt demnach ausdrücklich die Initiative des hannöverschen Grünen-Oberbürgermeisters Belit Onay, der den Anstoß gab, das Bruchmeister-Amt für alle Geschlechter zu öffnen.

Grünen-Ratsherrin Marie Zoey Wolters hofft, mit den Schützen in einen Dialog zu kommen, über das Thema Gleichberechtigung und Schützenfest. Quelle: Mario Moers

Darum geht es beim Thema Gleichberechtigung auf dem Neustädter Schützenfest

Als besonders kritisch sehen die Neustädter Grünen die inzwischen selten gewordene Regelung, nach der in den vier Kompanien der Kernstadt bis heute nur Männer beim großen Ausmarsch in Frack und Zylinder mitlaufen dürfen. Auch das Bürgerschießen und das beliebte Herrenessen sind bis heute den männlichen Kernstadtbewohnern vorbehalten – seit fast 500 Jahren. „Wir wollen die Vertreter der Schützengesellschaft einladen zu einem Dialog“, so Wolters. In dieser Woche haben sich die Grünen intern in der Ratsfraktion und auf Ebene des Ortsverbands geeinigt, das Thema weiter zu verfolgen.

Männerclub: Die Schützen Gunnar Körber (links), Dirk Hetebrügge und Kommandeur Dirk Frese (Archivbild). Quelle: Patricia Chadde

Neustädter Schützengesellschaft: „Sehr gefährlich“

Die Spitze der Schützengesellschaft reagiert reserviert auf die Anregung. „Wir sind immer dialogbereit, doch jetzt wird zuerst über uns geredet, statt mit uns“, beklagt Kommandeur Dirk Frese, dass die Grünen nicht zuerst das Gespräch mit den Schützen gesucht haben. Vom Zeitgeist getriebene Eingriffe in das Brauchtum hält Frese für „sehr gefährlich“. „Machen wir uns nichts vor. Wir haben in Neustadt durch die Betonung der Tradition beim Schützenfest ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Was passiert, wenn das nach hinten losgeht?“, so Frese. Das Schützenfest sei ohnehin ein sehr fragiles Konstrukt. Die traditionsbezogenen Volksfeste sind bundesweit seit Jahrzehnten keine Selbstläufer mehr. In Neustadt sei es zuletzt gelungen, den langjährigen Rückgang der Marschierer umzukehren. „Was wir aktuell machen, wird doch angenommen. Wollen wir das ändern auf die Gefahr hin, dass das Kartenhaus zusammenbricht?“, so Frese. Auf das Gesprächsangebot der Grünen, wenn es denn kommt, wollen die Schützen dennoch eingehen.

„Es ist längst überfällig, die traditionellen Rollenbilder beim Schützenfest zu hinterfragen“, findet die Gleichstellungsbeauftragte Melissa Depping. Quelle: privat (Archiv)

Diskussion lange überfällig?

Für lange überfällig hält Neustadts Gleichstellungbeauftragte Melissa Depping die Diskussion. „Wir sprechen über eine Tradition, die auf ebenso traditionellen Rollenbildern beruht, die nicht mehr zeitgemäß sind“, sagt Depping. Seit einem Jahr im Amt, sei sie immer wieder von „unterschiedlichen Personenkreisen“ auf das Thema angesprochen worden. „Es gibt Frauen, die wollen beim Schützenfest nicht nur Anhängsel sein. Eine Veränderung wäre ein starkes Zeichen für die Gleichberechtigung in Neustadt“, so Depping. Als Gleichstellungsbeauftragte ist sie auch Ansprechpartnerin, wenn etwa Vereine sich mit entsprechenden Themen befassen wollen und Unterstützung suchen. „Ich habe immer ein offenes Ohr“, so Depping, die jüngst etwa mit den Landfrauen das Thema Anti-Feminismus besprach – auf deren Einladung wohlgemerkt.

Blick in die Zukunft des Neustädter Schützenfests? Die Damen auf diesem Foto sind zwar keine echten Schützinnen, aber demonstrieren schon mal, wie Marschiererinnen aussehen könnten. Quelle: Mario Moers

Alles nicht neu

Eine mehr oder weniger kritische Auseinandersetzung mit den männer-exklusiven Institutionen des Schützenfests gab es in Neustadt immer wieder mal. Zu einem Eklat kam es, als in den Neunzigerjahren die damalige Kernstadt-Ortsbürgermeisterin Bärbel Pape darauf bestand, das Herrenessen zu besuchen. Die Schützengesellschaft verwehrte ihr die Teilnahme. Zumindest im Bezug auf die Wahrung dieser Traditionen, bewies sich die Neustädter Schützengesellschaft 500 Jahre lang äußerst wehrhaft. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob die grünen Attacken daran etwas ändern können. Das nächste Schützenfest ist bereits geplant. Es soll vom 10. bis 12. Juli stattfinden.

