Neustadt

Noch ist die Nachfrage in Neustadt nach Plätzen in der Notbetreuung an Schulen und Kindertagesstätten nicht sehr hoch. Mit einer neuen Regelung könnten es mehr Kinder werden: Künftig sollen Familien auch Anspruch auf einen Notplatz haben, wenn nur einer der beiden Eltern in der sogenannten kritischen Infrastruktur beschäftigt ist.

Reinigungspersonal wird nun auch als kritisch betrachtet

Dazu zählen bereits seit der vergangenen Woche Beschäftigte im Gesundheitsbereich, bei Polizei, Rettungsdiensten, Katastrophenschutz und Feuerwehr, Justiz, Vollzug und weitere Staats- und Regierungsfunktionen. Auch die Daseinsvorsorge soll gesichert bleiben, das gilt für Wasser-, Strom- und Gasversorgung ebenso wie für Lebensmittelversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation sowie des Finanzwesens. Zusätzlich wird nun auch das Reinigungs-, Küchen- und Logistikpersonal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen dazu gezählt.

Städtetag rät zu Kleinstgruppen

Die Stadt rechnet nun mit erhöhter Nachfrage. Mit der Anmeldung sollten künftig auch gleich die entsprechenden Arbeitgebernachweise eingereicht werden, heißt es aus dem Familien-Servicebüro. Noch sei die Zahl der betreuten Kinder niedrig, sagt Stadtsprecherin Carmen Rigbers, die aber keine konkrete Zahl nennen kann. Nach Empfehlung des Städtetags sollen nur jeweils ein bis zwei Kinder gemeinsam betreut werden. Die Stadt hoffe darauf, das die Eltern weiter verantwortungsvoll mit dem Betreuungsangebot umgehen und es wirklich nur als Notfall-Möglichkeit betrachten.

Auch die Ferienbetreuung soll an den Schulen stattfinden, um neue Kontakt- und Infektionsketten zu vermeiden. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne verfügt. Damit könne die Stadt ihren Plan nicht umsetzen, nach dem die Kinder in den Ferien von der Stadtjugendpflege betreut werden sollten.

Von Kathrin Götze