Neustädter Land

Das Sturmtief über der Nordsee bescherte den Feuerwehren in Neustadt und den Ortsteilen seit Sonnabendnachmittag einige Einsätze. Mehrere Bäume im Stadtgebiet und den Ortschaften haben dem starken Wind nicht standhalten können, heißt es von der Polizei und Feuerwehrsprecherin Martina Fachmann.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gab es einen Sturmschaden zwischen Mariensee und Basse. Ein weiterer folgte Sonntagmorgen in Poggenhagen an der Straße Ilschenheide und in Scharrel an der Kastanienallee. „Ob es noch weitere, kleine Einsätze gab, lässt sich bei solch einer Lage aber nicht immer nachvollziehen“, sagt Fachmann. Manche Hilfeleistung werde auch auf dem kleinen Dienstweg direkt abgewickelt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen weiteren technischen Einsatz fuhr die Feuerwehr noch an der Leinstraße in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 6. Dort war ebenfalls ein Baum umgestürzt. Verletzte habe es keine gegeben, heißt es von der Polizei.

Von Mirko Bartels