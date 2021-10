Neustadt

Acht Stimmen für Mandelsloh, nur sechs für Helstorf. Mit diesem Ergebnis entschieden die Mitglieder des Schulausschusses am Donnerstag die mit Spannung erwartete Abstimmung über den künftigen Grundschulstandort im Norden Neustadts. Bestätigt der Rat die Entscheidung in seiner Oktobersitzung, bedeutet dies das Aus für die Schule in Helstorf. Im nächsten Schritt gilt es dann zu klären, ob der Campus in Mandelsloh vor einem Schulneubau steht oder ob die alten Gebäudeteile saniert und erweitert werden.

Die Kräfte sind erschöpft

„Feuer frei“, eröffnete der Ausschussvorsitzende Stefan Porscha die Diskussion in der Mensa der Leine-Schule, offenbar in Erwartung einer wie gewohnt hitzigen Debatte. Doch die sich seit Jahren hinziehenden Auseinandersetzungen haben Spuren bei allen Beteiligten hinterlassen, die Emotionen waren spürbar ruhiger als in vorherigen Sitzungen. „Ich könnte viel dagegenhalten, aber es wurde ja bereits alles gesagt. Wir sprechen uns für die Grundschule in Mandelsloh aus“, fasste sich Günter Hahn, UWG-Ratsherr und Ortsbürgermeister in Mandelsloh, kurz.

Er und SPD-Vertreter Ferdinand Lühring wussten, dass sie eine Mehrheit auf ihrer Seite haben. „Wir verstehen, dass die Helstorfer um ihre Schule kämpfen, aber neutral betrachtet, steht Mandelsloh einfach besser da“, sagte Lühring. Als ausschlaggebende Gründe führt er die gemäß Schätzungen der Verwaltung geringeren Baukosten an und die Möglichkeit, in Mandelsloh dank der neuen Mensa dort quasi sofort ein Ganztagsmodell anbieten zu können.

Aufnahme aus dem Schulausschuss in der Mensa der Leineschule. Quelle: Mario Moers

Auch Neubau wäre in Mandelsloh günstiger

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Sanierung und Erweiterung von Schule und Turnhalle in Mandelsloh rund 9,13 Millionen Euro kosten würden. In Helstorf wären es rund 13,29 Millionen. Auf Wunsch der Politik hatte die Verwaltung zur Sitzung außerdem die Kosten für Neubauten an beiden Standorten geschätzt. Auch hier stünde Mandelsloh mit geschätzten 9,39 Millionen Euro besser da als Helstorf. Dort müsste die Stadt je nach Ausführung 11,76 bis 12,85 Millionen Euro ausgeben. „Die Entscheidung über Sanierung und Neubau ist allerdings weiteren Planungen vorbehalten“, machte Jörg Homeier deutlich, der städtische Fachbereichsleiter für Infrastrukturen.

Die Verfechter der Helstorf-Lösung hatten energisch versucht, die Entscheidung für Mandelsloh zu verhindern. Als stärkstes Argument führte Grünen-Vertreter Manfred Lindenmann an, dass das Grundstück in Helstorf ab 2023 ohnehin ungenutzt sei. Tatsächlich ziehen ab dem kommenden Jahr die dritten und vierten Klassen von dort ebenfalls nach Mandelsloh. „Hier wäre die Fläche frei. Das ist der Grund, warum wir in Helstorf eine gute und bessere Schule schaffen wollen. Baustelle in Mandelsloh bedeutet, dass Kinder lange Zeit auf einer Baustelle lernen“, sagte Lindenmann. Die von der Stadt vorgelegten Kostenschätzungen reichten ihm nicht aus. „Das sind Schätzwerte, energetische und Schadstoff-Fragen sind darin nicht geklärt“, sagte er.

CDU-Ausschussmitglied Björn Niemeyer will eigentlich beide Standorte behalten, entschied sich aber in der Abstimmung für Helstorf. Quelle: Mario Moers

Gleich eine ganze Liste mit zum Teil sehr kleinteilig anmutenden Pro-Helstorf-Punkten verlas FDP-Frau Ute Bertram-Kühn. Sie stellte erneut grundsätzlich infrage, ob die Außenstelle Helstorf überhaupt geschlossen werden muss. „Es gibt in Niedersachsen weiterhin Grundschulen mit Außenstellen, wir haben das nicht richtig ausdiskutiert“, sagte sie. Als Beispiel führte sie Schulen in Pennigsehl bei Liebenau und Möllenbeck bei Rinteln an. Als ungenügend beantwortet bezeichnete sie auch die Frage der Nachnutzung. „In Mandelsloh befindet sich das Grundstück direkt in Verbindung zum Wohnprojekt Mandelsloh, das wäre sicher leicht zu vermarkten“, so Bertram-Kühn.

CDU-Vertreter Björn Niemeyer verzichtete auf weitere Argumentationsversuche für die von seiner Partei bevorzugte Lösung, beide Standorte zu erhalten. „Man hat uns vonseiten des Landes die Pistole auf die Brust gesetzt, indem wir uns für einen Standort entscheiden müssen. Beide Schulen sind zukunftsfähig“, sagte Niemeyer. Ausschlaggebend für das Votum der CDU sei am Ende die Einschätzung, dass in Helstorf ein Neubau besser zu realisieren sei.

Die nächste Ratssitzung, in der die Standortfrage abschließend behandelt wird, beginnt am Donnerstag, 14. Oktober, um 18 Uhr in der Aula der Berufsbildenden Schulen Neustadt, Bunsenstraße 6.

Von Mario Moers