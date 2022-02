Neustadt

Steigende Personalkosten, Gewerbesteuerrückzahlungen und nicht zuletzt die ökonomischen Folgen der Pandemie zwingen Bürgermeister und Rat, den Gürtel auf Jahre hinaus enger zu schnallen. Je nach Prognose fehlen dem städtischen Haushalt für 2020, 2021 und das laufende Jahr zusammen etwa 23 bis 24 Millionen Euro. Gelingt es nicht, in Eigeninitiative einen ausgeglichenen Finanzplan zu erarbeiten, müsste die Stadt in absehbarer Zeit ein Haushaltskonsolidierungskonzept bei der Kommunalaufsicht einreichen. Wie man mit dem chronischen Defizit und dem drohenden Sparzwang künftig umgehen will, war das zentrale Thema bei der jüngsten Haushaltsdebatte des Rats. Zwei Varianten standen zur Abstimmung.

Generationsübergreifende Schuldenbewältigung

Das Defizit sofort aus den 19,2 Millionen Euro Rücklagen bezahlen (Variante A) oder über 30 Jahre gestreckt in Raten abstottern (Variante B): So lassen sich die Optionen grob zusammenfassen. Durchsetzen konnten sich die Befürworter der Variante B, die mit den Stimmen der Mehrheitsgruppe aus CDU, Grünen, UWG und der FDP beschlossen wurde. „Auf diese Weise nutzen wir die zunehmende Inflation zu unseren Gunsten und gewinnen gleichzeitig mindestens ein Jahr, um den Haushalt eigenständig zu sanieren“, erklärt FDP-Ratsherr Arne Wotrubez die Vorzüge der beschlossenen Variante.

Ermöglicht wird dies durch eine von der Landesregierung beschlossene Sonderregelung. Diese erlaubt es niedersächsischen Kommunen, Fehlbeträge aus den bislang drei Jahren Pandemie, als Sonderposten auszuweisen. Bis zu 30 Jahre haben sie dann Zeit, diese Summen auf die Haushalte zu verteilen. Für den Neustädter Haushalt bedeutet das konkret eine Mehrbelastung von jährlich rund 810.000 Euro ab 2023. Soll auch das für 2023 erwartete Defizit langfristig abbezahlt werden, steigt die jährliche Mehrbelastung auf 1,2 Millionen Euro. Vorteil dieser Variante ist, dass die Rücklagen erhalten bleiben und damit zur Deckung des Defizits 2023 zu Verfügung stehen. Das verschafft der Stadt mindestens ein Jahr Aufschub, bevor sie der Kommunalaufsicht ein Haushaltskonsolidierungskonzept vorlegen muss.

500.000 Euro für die Finanzberatung

„Das Land hat diese Möglichkeit vor dem Hintergrund der Pandemie geschaffen. Die Folgen der Corona-Pandemie können damit abgesichert werden“, erklärt Sebastian Lechner, der Vorsitzende der CDU-Fraktion den Plan der Mehrheitsgruppe. Begleitet werden soll der durch die Erarbeitung eines eigenen Haushaltsstabilisierungskonzepts. Dafür hat die Mehrheitsgruppe nun 500.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Bei Bedarf kann Bürgermeister Dominic Herbst (Die Grünen) damit auch externe Experten ins Boot holen.

Ein finanzieller Spielraum, der innerhalb der UWG offenbar umstritten ist. Ratsherr Günther Hahn votierte zwar mit seiner Fraktion für die Variante B, forderte aber eine gesonderte Abstimmung über den Begleitantrag zum Experten-Topf. „Wir sollten erst einmal unsere Hausaufgaben selber machen, bevor wir viel Geld für Externe ausgeben“, erklärt Hahn seine von der Fraktion abweichende Haltung in dem Punkt.

Finanzaufsicht empfiehlt etwas anderes

Grundsätzlich gegen die Streckung des Defizits stimmten SPD, AfD und der Einzelvertreter der Partei Die Basis. „Wir sind dagegen, die künftigen Generationen finanziell weiter zu belasten“, erklärt Harald Baumann, Fraktionsvorsitzender der SPD, das Votum für die Variante A. Die SPD hätte es vorgezogen, die Fehlbeträge zunächst aus den 19,2 Millionen Euro Rücklagen der Stadt zu zahlen. Für 2020 (-3,5 Millionen Euro) und 2021 (-9 Millionen Euro) würde das ausreichen. Bei erwarteten rund 10 Millionen Euro Defizit in 2022 bliebe am Jahresende ein Fehlbetrag von 4 Millionen. Die Finanzaufsicht der Region Hannover empfiehlt den Kommunen, das Defizit sofort zu tilgen – also Variante A.

Als Argument führt sie eine geringere Belastung künftiger Generationen an. In Neustadt hat der Rat nun entschieden, einen eigenen Weg zu gehen. Ein aus Mitglieder des Rats und der Verwaltung bestehender Arbeitskreis Haushaltsstabilisierung soll helfen, Einsparvorschläge zu erarbeiten. „Wir wollen verhindern, dass wir in ein Haushaltskonsolidierungskonzept der Kommunalaufsicht gedrängt werden“, erklärt Lechner das erste Etappenziel. UWG-Ratsherr Günther Hahn kann diese Hoffnung der Mehrheitsgruppe nicht mittragen. „Wir müssen ehrlich gegenüber unseren Bürgern sein. Ein Haushaltssicherungskonzept werden wir bei diesen Prognosen nicht vermeiden können“, so Hahn.

Von Mario Moers