Neustadt

Als Mann mit Gitarre und einer von vier studierten Musikern des Bremer Gitarrenquartetts, feierte Johannes Faber die ersten Erfolge in Neustadts Öffentlichkeit mit Ehefrau Carola Faber und den Studienfreunden Sylvia und Uwe Witte.

Die Entwicklung des eigenen musikalischen Talentes stellte Faber zurück, als aus dem Duett der Eheleute ein Quintett mit drei Söhnen wurde. Faber wurde als Leiter der städtischen Musikschule Angestellter der Stadtverwaltung und später, als die Kommune meinte, sich diese Einrichtung nicht mehr leisten zu können – deren Retter.

Trägerverein rettet das Angebot

Mit dem befreundeten Unternehmer Detlev Meyer, gründete Faber einen Trägerverein, um das Angebot eines für Eltern bezahlbaren Musikunterrichts ihrer Kinder aufrecht zu erhalten. Der mutige Versuch der beiden – im Team mit der engagierten Musikpädagogin Evelyn Boß – gelang. Bis heute fördert die Musikschule Neustadt musikalische Bildung vor Ort und konnte hochtalentierten Musizierende den Weg bereiten.

Faber und die amtierende Musikschulleiterin Evelyn Boß wurden für ihr Engagement am 12. November 2007 mit dem Bürgerpreis der CDU ausgezeichnet, was sogar den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff an den Rübenberg lockte. Mit mehreren hundert Gästen wurde damals im Freizeitzentrum gefeiert.

Im Ruhestand neue Ziele gesteckt

Am 10. Dezember starb Johannes Faber überraschend im Alter von 67 Jahren. Dieser großartige Musiker, wegen seiner Zuverlässigkeit, Geradlinigkeit und Freundlichkeit geschätzte Mitmensch und aus gutem Grund lange Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung, wird vermisst werden. Von seiner Familie, zu der neben Schwiegerkindern inzwischen die Enkel Hannes und Frieda zählen, und auch von Weggefährten, Freunden, ehemaligen Kollegen und Sportsfreunden.

Nach seinem Arbeitsleben erfüllte sich Johannes Faber in den zurückliegenden zwei Jahren Kindheitsträume, segelte auf dem Steinhuder Meer, widmete sich seinem musikalischen Schaffen und trainierte seine Ausdauer. Hamburgs Triathlon absolvierte er mehrfach. Am Freitag erreichte Johannes Faber unerwartet schnell die Ziellinie seines irdischen Lebens – wie schade.

Von Patricia Chadde und Dirk von Werder