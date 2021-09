Mariensee/Wulfelade

Die Durststrecke dauert schon lange: Nach zwei Jahren ohne Robby hoffen die Vorstandsmitgliedern der Nordkreis-Initiative (NKI) nun auf Lichtblicke. Im nächsten Jahr wolle man wieder zur Familienmesse nach Mariensee einladen, sagte Friedrich Suhr vom Vorstand bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Wulfelader Gasthaus Bartling. Termin ist diesmal am vierten statt wie üblich am dritten Aprilwochenende – also am 23. und 24. April. „Am dritten Wochenende ist Ostern – der Kirche lassen wir gerne den Vorrang“, sagte Markus Heumann.

Zeit ohne Messe ist schlecht für die Kasse

Die messelosen Jahre nagen auch an der Vereinskasse: Fixkosten wie Pacht für Wiese und Lagerräume laufen weiter, und auch ein wenig Werbung hat der Wirtschaftsverband gemacht. Zum Robby-Termin im April 2021 haben die Macher Zeitungsanzeigen geschaltet, auf dem Gelände Fahnen gehisst, Plakate und Transparente aufgestellt. Entsprechend schmal ist die Reserve nun. Und das, obwohl fast alle Mitglieder bei der Stange geblieben waren, wie Matthias Homeyer berichtete.

„Bemerkenswert ist, dass wir trotz der schwierigen Zeit nur eine Kündigung hatten“, sagte er. 75 Mitglieder zählt die NKI aktuell, davon sind 56 Betriebe und 19 Vereine. „Wir haben auch über eine Onlinepräsentation nachgedacht – das ist zwar schön, aber nicht so schön wie die Robby“, sagte Homeyer. „35 Jahre gemeinsam für den Norden“, laute das Motto der Robby 2022. Die nächste Veranstaltung, die der Vorstand plant, ist der Neujahrsempfang, der am 16. Januar stattfinden soll – ebenfalls ein beliebter Anlass zum Austausch.

Friedrich Suhr sucht Nachfolger für Vorstand

Die Mitglieder bestätigten Matthias Homeyer und Bastian Sieg einstimmig in ihren Vorstandsämtern. Die Funktionsträger werden wechselseitig alle zwei Jahre neu gewählt. Im nächsten Jahr werde er nicht mehr antreten, warnte Dachdeckermeister Suhr vor und bat die anwesenden Mitglieder, sich zu überlegen, ob jemand nachrücken will. „Es ist schon Verantwortung, aber es macht auch Spaß – ich empfehle es jedem“, sagte der 71-jährige, bevor er das Wort an Ideenstadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer weitergab und ihn bat, zum Stand des Glasfaserausbaus im Neustädter Land zu berichten.

Glasfaserausbau läuft rasant

Ideenstadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer berichtet der NKI über den Glasfaser-Ausbau im Stadtgebiet. Quelle: Kathrin Götze

Etliche Superlative kamen im Bericht vor, den der Manager vortrug. Averhoy und Suttorf seien bereits am Netz, „ohne Störung und Reklamation“, sagte Lindauer, als nächste folgten Mariensee und Empede. Schneeren und Mardorf sollten in sechs Wochen ans Netz gehen – nur das Wochenendgebiet in Mardorf habe man zunächst ausgespart, um die Urlauber im Sommer nicht mit Baustellen zu belästigen.

Ab Montag werde in Eilvese gebaut, noch vor Weihnachten soll es in Wulfelade, Niedernstöcken, Dudensen und Büren losgehen. Sechs Tiefbauunternehmen helfen den Planern, zügig voranzukommen, sodass der vollständige Ausbau des Neustädter Landes bereits in zweieinhalb statt erst in drei Jahren abgeschlossen sein könnte, sagte Lindauer. Auf die verwunderte Nachfrage, wie man denn bei der aktuellen Konjunkturlage so viele Bauunternehmen verpflichten könne, verwies Lindauer auf die gute Vorbereitung, die den Partnern Planung und Bauausführung erleichterte.

50 Millionen Euro Investition

Auch die Stimmung bei den Kunden sei gut. „Wenn wir früher gesagt haben, wir müssen an der Gasleitung arbeiten, waren die Leute wenig begeistert. Heute sagen wir, wir bringen Glasfaser mit, dann heißt es: Wann kommt ihr denn?“, schilderte Lindauer. 50 Millionen Euro Investition habe der Aufsichtsrat für die beispiellose Ausbauaktion bewilligt. Dabei würden auch bereits Leerrohre für Ampelanlagen, Bushaltestellen und andere Verkehrseinrichtungen vorgesehen. „Wir gehen davon aus, dass die Mobilität auf Dauer anders laufen wird“, sagte Lindauer. „Dann braucht es für alles Mögliche irgendwo einen Anschluss.“

Von Kathrin Götze