„Honig war die zweite Währung“, sagt Heinrich Öhlschläger und stapft voran in das Wäldchen mit den stacheligen Bäumen. Mittendrin ist eine winzige Lichtung. Dort, sagt er, habe das Imkerhaus gestanden. Ein Rundbau, groß genug für 300 Bienenkörbe in einem Hain aus Ilex.

Dieser Rundbau hat dem Hain seinen Namen verpasst: Immetun, plattdeutsch für Bienenzaun. So wird er in Metel immer noch genannt. Oder auch Hülsenhain. Hülsen ist landläufig die Bezeichnung für den Ilex, auch als Stechpalme bekannt.

Hülsen weitaus älter als 100 Jahre

Am Rande des Hülsenhains zeigt Heinrich Öhlschläger (rechts) Sebastian Moritz, wo früher die Bienen in der Heide Honig sammelten Quelle: Beate Ney-Janßen

60 bis 70 dieser Hülsen stehen in dem Hain und teilen sich die Fläche mit einigen mächtigen Eichen und Kiefern. Wie die Hülsen dorthin gekommen sind, weiß Öhlschläger nicht. Wohl aber, dass manche von ihnen weit mehr als 100 Jahre alt sind. Dafür hat er Beweise.

Der erste Beweis ist ein Luftbild der Alliierten, irgendwann gegen Ende der 1930er Jahre aufgenommen. Das zieht Öhlschläger aus seinem Kofferraum hervor. Das dunklere Fleckchen inmitten von Feldern zwischen Metel und Scharrel, erklärt er, das sei der Hülsenhain. Sebastian Moritz, zuständig für Naturschutz bei der Stadt Neustadt, kann das bestätigen – und noch mehr: Schon seit 1937, sagt er, seien die Hülsen in dem Wäldchen ein Naturdenkmal. Moritz weiß auch zu berichten, dass der Ilex „Baum des Jahres 2021“ ist. Und natürlich, dass Harry Potters Zauberstab aus dem harten, langsam wachsenden Holz besteht. Auch Goethe schätzte Spazierstöcke daraus.

So schön mit roten Beeren wie hier auf diesem Foto aus dem hannoverschen Berggarten sieht der Ilex in Metel erst im Herbst aus. (Archivbild) Quelle: Rainer Surrey

Goethe spazierte mit Ilex-Stöcken

Öhlschläger tritt nah an einen Stamm heran, der längs einen langen Riss zeigt. Das, erklärt er, sei in der Nacht auf den 12. Februar 1929 geschehen. Alte Aufzeichnungen berichteten von dem bitterkalten Winter und von jener Nacht, in der das Thermometer Minus 28 Grad Celsius angezeigt habe. Zu kalt für die Hülsen, deren Hauptverbreitungsgebiet weiter südlich lag: Die Stämme der Hülsen spalteten sich angesichts des Frosts. Erlegen ließen sie sich aber nicht, sondern trugen lediglich lange Narben davon.

Die langen Risse in den Stämmen des Ilex stammen von einer bitterkalten Nacht im Februar 1929. Quelle: Beate Ney-Janßen

In Gefahr gerieten die Bäume das nächste Mal nach Kriegsende 1945, als der Rundbau im Hain in Brand gesteckt wurde. Davon sind keine Narben mehr zu sehen. Nur Bienen summten danach nicht mehr unter dem Blätterdach.

Imker schon im 17. Jahrhundert

„Der letzte Imker in unserer Familie war mein Urgroßvater“, erzählt Öhlschläger. Der letzte in einer langen Reihe von Imkern. Bis ins 17. Jahrhundert kann er seine Familie in Metel zurückverfolgen. Damals habe ringsum noch Heide gestanden, erzählt er. Die Bienen brachten Honig ein und der sicherte der Familie als „zweite Währung“ ein weiteres Einkommen.

Bienen kehren mittlerweile im Sommer unter das stachelige Blätterdach zurück. Ein Imkermeister aus dem Dorf stelle gelegentlich Kästen hinein, sagt der Landwirt. Dann summt es wieder im Hain. Wie seit Jahrhunderten. Und der Hülsenhain kann weiterhin mit Fug und Recht Immetun genannt werden.

Von Beate Ney-Janßen