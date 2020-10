Neustadt

Die IT-Firma Meyer EDV ist das neueste Mitglied der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW). Bemerkenswert ist, dass es unter den rund 120 Mitgliedern bislang kaum eine Computerfirma im eigentlichen Sinne gibt – vom Technikmarkt wie Expert oder reinen Softwareunternehmen für die Geschäftswelt wie TeleData abgesehen. „Der Bereich ist tatsächlich in Neustadt unterrepräsentiert“, sagt GfW-Vorstandsmitglied Cessy Meyer (Neubert Werbung). Sie begrüßte am Montag Geschäftsführer Frank Meyer und seine Mitarbeiter zum Eintritt in die Gewerbegemeinschaft.

Von der LAN-Party zum Chef

Mitarbeiter der Meyer EDV bereiten Hardware für den Transport zu Kunden außerhalb Neustadts vor. Quelle: Mario Moers

Anzeige

Computer-Experte Frank Meyer (41) ist ein typisches Kind der Neunziger. Schon als Teenager besuchte er die Treffen des hiesigen Computerclubs, lernte Programmieren und bald die ersten eigenen Spiele zu schreiben. Der Computerclub war damals – wie überall in der Republik – ein Fixpunkt der Generation Heimcomputer. Das einstige Nischenhobby wurde in dieser Zeit gesellschaftsfähig, und Meyer war begeistert dabei. „Es gab dort regelmäßige Netzwerksessions, in denen die ganze Nacht programmiert oder gespielt wurde“, erinnert er sich. Fast drei Jahrzehnte später leitet der Computernerd von damals sein eigenes IT-Unternehmen in Neustadt.

Problemlösungen für gewerblich und privat

Seine Firma bedient von ihren Büroräumen in der Kernstadt aus vorwiegend die IT-Bedürfnisse von Kleinunternehmen, bietet aber auch Privatleuten Hilfestellung bei Alltagsproblemen mit Laptop und Co. an. „Unser Kerngeschäft ist die Bereitstellung einer externen IT-Abteilung für Firmen, die dafür keine eigenen Mitarbeiter haben“, erklärt Meyer, der seine Firma lange aus Berlin führte. Nach dem Umzug vor zwei Jahren möchte er nun auch in Neustadt neue Kunden gewinnen, gewerblich und privat.

Auch dem Senior, der Schwierigkeiten bei der Einrichtung seines iPads hat, wird geholfen – der Stundensatz beträgt 93 Euro. Der Bedarf sei da, sagt Meyer. „Die Gesellschaft ist durchdrungen von IT, aber nicht jeder kommt damit zurecht.“ Mit dem Privatkundengeschäft bedient er eine Klientel, für die das Aussterben der Computerläden der ersten Generation (SJ-Computer, Borges) eine Lücke hinterlassen hat. „Es hat eben nicht jeder einen Bekannten, der einem diese Probleme löst“, sagt Meyer. Als Wachstumsmarkt, auch im privaten Bereich, erweise sich außerdem gerade die Videoüberwachung. „Wir bieten Systeme an, die Kameras mit künstlicher Intelligenz ausstatten.“

IT-Experte Ömer Ekiz und die Vertriebsmitarbeiterin Tina Geisler gehören zum Team von Meyer EDV. Quelle: Mario Moers

Neue Mitarbeiter sind willkommen

Wie die meisten Unternehmen in seinem Bereich sucht auch Meyer stets nach qualifizierten Mitarbeitern, die das kleine Team ergänzen. „Wir würden auch ausbilden, wenn sich der richtige Kandidat findet“, sagt er. Neben einem abwechslungsreichen Arbeitsplatz bietet Meyer EDV einen großartigen Ausblick: Von den Schreibtischen im Gerberhof blickt man direkt auf die kleine Leine.

Von Mario Moers