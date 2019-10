Neustadt

Die Metallrohre an der Decke dröhnen, es ist warm, und den Menschen im dunklen Keller rinnen kleine Schweißperlen über die Stirn. Ungewöhnlicher und gleichzeitig stimmiger könnte der Ort für eine Krimilesung nicht sein. Der Technikkeller des Balneon war am Sonntag erstmalig Kulisse einer Lesung, von der es in Zukunft gern mehr geben darf. Vor ausverkauftem Premierenpublikum (66 Plätze) lass der Krimiautor Vincent Kliesch aus seinem Roman „Auris“. Auffällig war, mit wie viel Liebe zum Detail der graue, laute Technikkeller mithilfe von Lichtern zu einem besonderen Kulturort umgestaltet wurde. Nicht nur der Stuhlraum, auch die Flure und Nischen strahlten wie der Maschinenraum eines Raumschiffs. Damit in dem Lärm eine Lesung überhaupt zu hören war, bekamen die Besucher jeder einen Kopfhörer aufgesetzt, über den sie dann die Stimme des Autoren gut hören konnten.

Krimiautor Vincent Kliesch Quelle: Mario Moers

Hauptfigur ist ein forensischer Phonetiker

Ursprünglich hatten die Organisatoren versucht, den Bestsellerautoren Sebastian Fitzek als ersten Leser nach Neustadt zu locken. Weil der Meister ausgebucht ist, hat der Verlag Kliesch geschickt. Der machte seine Sache gut, überzeugte mit einer unterhaltsamen Mischung aus Lesung und Infotainment. Auch eine gute Portion Fitzek bekamen die Zuhörer geboten. „Auris“ basiert auf einem Konzept des Erfolgsautors. Es geht darin um einen forensischen Phonetiker: einem Experten für den Einsatz von Sprach- und Sprecheranalyse, der unter anderem Audioaufzeichnungen nach Stimmen untersucht. „Von denen gibt es nur eine Handvoll in ganz Deutschland“, beschrieb Kliesch den Clou des Krimis, der den Auftakt für eine ganze Reihe von Geschichten markiert. Während die Insekten- und andere kuriose Spuren auswertenden Kollegen bereits hinlänglich in Serie und Literatur beackert sind, ist die phonetische Forensik bislang eher unbekannt. „Der Kaufhauserpresser Dagobertwurde so überführt“, erzählt Kliesch.

Über das Buch „Auris“ Sie ist jung. Sie glaubt an die Wahrheit. Ein tödlicher Fehler? Rasant und ungewöhnlich: Thriller-Spannung aus der Zusammenarbeit zweier Bestseller-Autoren! Vincent Kliesch schrieb diesen Roman nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt dem berühmten forensischen Phonetiker Matthias Hegel, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Zahlreiche Kriminelle konnten mit seiner Hilfe bereits überführt werden. Hat der Berliner Forensiker nun selbst gelogen? Allzu freimütig scheint sein Geständnis, eine Obdachlose in einem heftigen Streit ermordet zu haben. Die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge, darauf spezialisiert, unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren, will unbedingt die Wahrheit herausfinden. Doch als sie zu tief in Hegels Fall gräbt, bringt sie nicht nur sich selbst in größte Gefahr. Der Start einer neuen Thriller-Reihe von Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek rund um die junge True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge und das faszinierende Thema forensische Phonetik.

