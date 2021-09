Neustadt

Es war ein buntes Treiben am Wochenende rund um das Schloss Landestrost und den neu gestalteten Schlosshof: Nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr gab es beim Mittelalterspektakel in Neustadt für die Besucher viel zu sehen, zu erleben und zu essen. Ungewohnte Klänge kamen von allerlei altertümliche Musikinstrumente. Gespielt von Gauklern und anderen fahrenden Leuten untermalten sie stilecht die Veranstaltung mit der historischen Schlosskulisse von den Bühnen aus. Viele Gäste ließen sich dann auch nicht lange bitten: Kauflustig schlenderten sie entlang der Marktstände und zückten immer wieder ihre Börsen. 

Christian Goldenbaum lässt sich von Enora Schewe das Bogenschießen erklären. Quelle: Mirko Bartels

Besucher und Marketender werteten das Spektakel als Erfolg. „Es ist schon schön, mal wieder in Neustadt sein zu können“, sagt Olaf Kobbe. Am Stand des traditionellen Bogenbauers gibt es die ganze Zeit gut zu tun. „Viele wollen Probeschießen und einige kaufen auch gleich einen Bogen. Die Besucher haben gute Laune, einfach weil es den Markt in diesem Jahr wieder gibt“, resümiert er.

Bogenbauer Olaf Kobbe (links) bei der Arbeit. Quelle: Mirko Bartels

„Wir freuen uns, endlich mal wieder solch eine Möglichkeit zum Einkaufen zu haben“, sagt Fabrizia Leyen. Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie aus dem Heidekreis angereist. Alle schätzen die handgemachten Dinge, die es zu bewundern und zu kaufen gibt. „Ich brauche ein neues Portemonnaie. Die Qualität hier ist wesentlich besser als im Laden. Da zahle ich gerne dafür auch einen Taler mehr“, sagt Ehemann Toni.

Von Mirko Bartels