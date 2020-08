Neustadt

Der mobile Tempoblitzer der Stadt Neustadt wird ab Mittwoch, 5. August, an der Ortsdurchfahrt Schneeren (Landesstraße 360) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwachen. Aus organisatorischen Gründen könne es zu Änderungen des Kontrollplans kommen, teilt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mit. Die kommunalen Tempomessungen dürfen ausschließlich an Kontrollpunkten durchgeführt werden, die in Absprache mit der Polizeiinspektion festgelegt wurden und für die es einen strengen Regelkatalog gibt.

Zusätzlich zu der stationären Messung an der Landesstraße seien jederzeit Messungen der Polizei im gesamten Stadtgebiet möglich, teilt die Verwaltung mit.

Von Mirko Bartels