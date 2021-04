Mandelsloh

Am Freitag, 23. April, wird ein mobiles Testzentrum auf dem Parkplatz des Mandelsloher Combi-Markts kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. Auch am Freitag, 30. April, besteht die Möglichkeit für alle Bürger, sich zwischen 14 und 19 Uhr in Mandelsloh testen zu lassen. Termine können bereits jetzt unter das-testzentrum.de gebucht werden.

Mit dem Testmobil des hannoverschen Anbieters Das Testzentrum gibt es nun erstmals eine dezentrale Testoption in einem Neustädter Ortsteil. Die Stadtverwaltung ist aktuell dabei, weitere Einsätze des Testmobils in anderen Dörfern zu prüfen. „Wir sind da in Gesprächen und werden in Kürze weitere Pilotprojekte starten“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Neustadt hatte zum Wochenbeginn erstmalig einen Inzidenzwert über 200. Seitdem ist er wieder leicht gesunken, am Mittwoch lag er bei 174,6.

Testzentrum in Buchhandlung Biermann

„Ich freue mich sehr, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger mit dem Testangebot in Mandelsloh, ein erstes mobiles Testangebot vor Ort im Norden Neustadts machen können“, sagt Herbst. Auch der Rat hatte zuletzt darauf gedrängt, möglichst schnell dezentrale Testmöglichkeiten zu schaffen. In der Kernstadt hat bereits Mitte März ein Testzentrum in der ehemaligen Buchhandlung Biermann an der Wunstorfer Straße den Betrieb aufgenommen, unterstützt vom TSV Neustadt.

„Mit dem Anbieter Das Testzentrum konnten wir einen erfahrenen Kooperationspartner aus Hannover gewinnen, der bereits in verschiedenen Regionskommunen mobile Testungen anbietet“, sagt Neustadts Wirtschaftsförderer Uwe Hemens. Dazu gehören Ronnenberg, Gehrden und Wennigsen. Sollte das Angebot gut angenommen werden, ist auch eine längerfristige Zusammenarbeit für den Standort Mandelsloh denkbar.

Von Mario Moers